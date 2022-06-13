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Сегодня, 12:59

Форвард «Тюмени» Карпов может стать игроком «Краснодара»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Тюмени» Данил Карпов станет игроком «Краснодара», сообщил «РИА Новостям» президент футбольного клуба Александр Попов.

«Да, «Краснодар» действительно проявляет интерес к Карпову. Переговоры уже завершились. Интересовались ли другие клубы? Раньше к Карпову также присматривался «Рубин», — сказал Попов.

22-летний футболист играет в «Тюмени» с зимы 2017 года, куда перешел из академии «Зенита». В сезоне-2021/22 форвард принял участие в 30 матчах ФНЛ-2 и Кубка России, отметившись 23 голами и 11 результативными передачами.

ФК Краснодар
ФК Тюмень
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