Форвард «Тюмени» Карпов может стать игроком «Краснодара»

Нападающий «Тюмени» Данил Карпов станет игроком «Краснодара», сообщил «РИА Новостям» президент футбольного клуба Александр Попов.

«Да, «Краснодар» действительно проявляет интерес к Карпову. Переговоры уже завершились. Интересовались ли другие клубы? Раньше к Карпову также присматривался «Рубин», — сказал Попов.

22-летний футболист играет в «Тюмени» с зимы 2017 года, куда перешел из академии «Зенита». В сезоне-2021/22 форвард принял участие в 30 матчах ФНЛ-2 и Кубка России, отметившись 23 голами и 11 результативными передачами.