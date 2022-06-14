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Сегодня, 09:36

Гамид Агаларов проходит предсезонный медосмотр вместе с «Уфой»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий Гамид Агаларов проходит медосмотр вместе с «Уфой», сообщает официальный Telegram-канал клуба.

Сегодня, 14 июня футболисты уфимской команды проходят медицинское обследование перед стартом предсезонных сборов.

По итогам сезона-2021/22 «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ, проиграла «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч) в стыковых матчах и вылетела в ФНЛ-1. Агаларов стал лучшим бомбардиром премьер-лиги, всего у 21-летнего россиянина 20 голов и 2 результативных передачи в 33 матчах за команду во всех турнирах.

7 июня генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что Агаларов с большой долей вероятности покинет клуб этим летом.

Источник: https://telesco.pe/fcufa_team/5652

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17%

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⚽ Футбол. Лига наций A
Германия
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ТМ 2.5

17%

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Ф2 (+1.5)

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⚽ Футбол. Лига наций A
Франция 0
Хорватия 1
Матч завершен

П1

30%

1.52

ТБ 2.5

16%

1.96

Обе забьют - да

11%

2.10
Гамид Агаларов
Футбол
ФК Уфа
0
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