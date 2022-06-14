Гамид Агаларов проходит предсезонный медосмотр вместе с «Уфой»

Нападающий Гамид Агаларов проходит медосмотр вместе с «Уфой», сообщает официальный Telegram-канал клуба.

Сегодня, 14 июня футболисты уфимской команды проходят медицинское обследование перед стартом предсезонных сборов.

По итогам сезона-2021/22 «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ, проиграла «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч) в стыковых матчах и вылетела в ФНЛ-1. Агаларов стал лучшим бомбардиром премьер-лиги, всего у 21-летнего россиянина 20 голов и 2 результативных передачи в 33 матчах за команду во всех турнирах.

7 июня генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что Агаларов с большой долей вероятности покинет клуб этим летом.