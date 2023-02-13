«Рубин» и «Краснодар-2» сыграли вничью в товарищеском матче

«Рубин» и «Краснодар-2» сыграли вничью в товарищеском матче со счетом 1:1.

Единственный гол в составе «Рубина» на счету Игоря Горбунова.

Отметим, что команды провели матч, который состоял из трех таймов.

Ранее «Рубин» объявил, что не планирует переносить зимние учебно-тренировочные сборы из Турции, несмотря на землетрясения.