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Сегодня, 16:40

«Рубин» и «Краснодар-2» сыграли вничью в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
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«Рубин» и «Краснодар-2» сыграли вничью в товарищеском матче со счетом 1:1.

Единственный гол в составе «Рубина» на счету Игоря Горбунова.

Отметим, что команды провели матч, который состоял из трех таймов.

Ранее «Рубин» объявил, что не планирует переносить зимние учебно-тренировочные сборы из Турции, несмотря на землетрясения.

ФК Краснодар-2
ФК Рубин (Казань)
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И В Н П +/- О
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 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
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 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
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 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
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 Родина 20 5 7 8 19-25 22
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 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
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Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
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5.03 00:00
Уфа – Велес
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5.03 00:00
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5.03 00:00
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 - : -
5.03 00:00
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 8
П
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