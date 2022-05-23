Широков о закрытии «Спартака-2»: «Лучше убрать молодежную лигу, она абсолютно не нужна»
Роман Широков высказался о закрытии «Спартака-2»
Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков в разговоре с «СЭ» прокомментировал закрытие «Спартака-2».
«Не думаю, что это сильно ударит по системе «Спартака». Уверен, клуб просто задействует систему аренды молодых футболистов. Вообще, вторые клубы нужны в отличие от молодежной лиги. Вот ее уберите. По сути, молодежная лига — это ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2, а следующим этапом должна быть вторая команда в ФНЛ-2 или ФНЛ-1. И не надо тратить лишний бюджет на молодежную лигу, которая абсолютно не нужна», — сказал Широков «СЭ».
Руководство красно-белых решило закрыть «Спартак-2» из-за вынужденного сокращения бюджета клуба и финансовых сложностей. Таким образом, команда не примет участия в следующем сезоне ФНЛ.
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