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Широков о закрытии «Спартака-2»: «Лучше убрать молодежную лигу, она абсолютно не нужна»

Роман Широков высказался о закрытии «Спартака-2»
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Роман Широков.
Фото Никита Успенский

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков в разговоре с «СЭ» прокомментировал закрытие «Спартака-2».

«Не думаю, что это сильно ударит по системе «Спартака». Уверен, клуб просто задействует систему аренды молодых футболистов. Вообще, вторые клубы нужны в отличие от молодежной лиги. Вот ее уберите. По сути, молодежная лига — это ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2, а следующим этапом должна быть вторая команда в ФНЛ-2 или ФНЛ-1. И не надо тратить лишний бюджет на молодежную лигу, которая абсолютно не нужна», — сказал Широков «СЭ».

Руководство красно-белых решило закрыть «Спартак-2» из-за вынужденного сокращения бюджета клуба и финансовых сложностей. Таким образом, команда не примет участия в следующем сезоне ФНЛ.

Роман Широков
ФНЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Спартак-2 (Москва)
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