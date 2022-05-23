Ринат Билялетдинов о закрытии «Спартака-2»: «Кто оттуда заиграл в основе без вопросов?»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал закрытие «Спартака-2».

«Плохо информирован и не изучал этот вопрос, кто из «Спартака-2» заиграл в основном составе без вопросов. Не то что раз-два — и высунулся, а постоянно. На вскидку никто не приходит. Появиться и не закрепиться не считается. Даже если найдется игрок, который через «Спартак-2» дорос до основы, то качество обеспечивало только десятое место по-нынешнему чемпионату. Поэтому затраты посчитали, наверное, посмотрели отдачу, провели итоговое совещание и решили, что это не тот уровень. Главная причина — то, что нерентабельно. Оптимизация расходов, наверное, тоже послужила для такого решения. Посмотрим, куда «Спартак» будет трудоустраивать своих воспитанников после ЮФЛ. Наверное, это будет какой-то процесс, который финансово не будет так затратен, как «Спартак-2», который играл в ФНЛ», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Руководство красно-белых решило закрыть «Спартак-2» из-за вынужденного сокращения бюджета клуба и финансовых сложностей. Таким образом, команда не примет участия в следующем сезоне ФНЛ.