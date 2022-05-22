Кандалинцев: «СКА-Хабаровск» в последнем туре ФНЛ берег силы на стыковые матчи»

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев прокомментировал выход хабаровского клуба в стыковые матчи за право сыграть в Тинькофф РПЛ в сезоне-2022/23.

В субботу «СКА-Хабаровск» дома уступил «Акрону» в заключительном туре ФНЛ-1 (0:3), команда набрала 65 очков и заняла четвертое место.

«В последнем туре поражение не было болезненным, вчера мы посмотрели в деле наш ближайший резерв, получили пищу для размышлений, так как у игроков кончаются контракты, не было такого, чтобы очень сильно расстроились. Двигаемся дальше, потому что и ребята уже на стыки себя берегли. Надеемся, что в стыках все будет хорошо, как бы там ни было, это опыт, накал страстей будет очень большой», — приводит слова Кандалинцева ТАСС.

Гендиректор сообщил, что «СКА-Хабаровск» успешно прошел процедуру лицензирования, необходимую для выступления в РПЛ.

«Клуб получил лицензию номер один, у нас все хорошо, глобальных проблем нет. Да, есть критерии, которые мы должны до определенных дат выполнить. Думаю, мы с этим справимся», — добавил Кандалинцев.

В стыковых матчах за право сыграть в элитном дивизионе хабаровчане должны встретиться с «Химками», расположившимися на 13-й строчке в РПЛ. Первая игра между командами пройдет в среду, 25 мая, начало — 12:30 мск. Ответная встреча пройдет 28 мая.