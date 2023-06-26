В «Алании» отреагировали на слухи об интересе к Кочиеву из бельгийского «Юниона»

Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев прокомментировал информацию, что бывший защитник владикавказцев Хетаг Кочиев может перейти в бельгийский «Юнион».

«Когда Хетаг Кочиев был нашим игроком, в клуб не поступало никаких предложений из европейских чемпионатов. Да, в 2021 году из Бельгии поступало предложение, но сам футболист отказался и решил остаться в «Алании». Почему расстались? Клуб предлагал продлить контракт, но Хетаг предпочел другие варианты», — приводит слова Сиукаева Sport24.

В прошлом сезоне 23-летний россиянин провел за «Аланию» 28 игр, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Его контракт с владикавказцами истекает в конце сезона.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кочиева в 700 тысяч евро.