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Сегодня, 22:50

В «Алании» отреагировали на слухи об интересе к Кочиеву из бельгийского «Юниона»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев прокомментировал информацию, что бывший защитник владикавказцев Хетаг Кочиев может перейти в бельгийский «Юнион».

«Когда Хетаг Кочиев был нашим игроком, в клуб не поступало никаких предложений из европейских чемпионатов. Да, в 2021 году из Бельгии поступало предложение, но сам футболист отказался и решил остаться в «Алании». Почему расстались? Клуб предлагал продлить контракт, но Хетаг предпочел другие варианты», — приводит слова Сиукаева Sport24.

В прошлом сезоне 23-летний россиянин провел за «Аланию» 28 игр, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Его контракт с владикавказцами истекает в конце сезона.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кочиева в 700 тысяч евро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-26-v-alanii-otreagirovali-na-slukhi-ob-interese-k-kochiyevu-iz-belgiyskogo-yuniona
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Юнион
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
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 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
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 0 : 0
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Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
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Гедеон Гузина

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П
Артур Галоян

Артур Галоян

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Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

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Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

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Андрей Савинов

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Марат Бокоев

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