«Родина» дома обыграла махачкалинское «Динамо»

Московская «Родина» одержала домашнюю победу в матче 27-го тура Первой лиги против махачкалинского «Динамо» — 2:0.

В составе хозяев забитыми голами отличились Астемир Гордюшенко и Иван Тимошенко.

Благодаря победе «Родина» поднялась на 12-е место в турнирной таблице Первой лиги (35 очков). «Динамо» располагается на 6-й строчке с 37 очками.