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Сегодня, 16:00

«Родина» дома обыграла махачкалинское «Динамо»

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Московская «Родина» одержала домашнюю победу в матче 27-го тура Первой лиги против махачкалинского «Динамо» — 2:0.

В составе хозяев забитыми голами отличились Астемир Гордюшенко и Иван Тимошенко.

Благодаря победе «Родина» поднялась на 12-е место в турнирной таблице Первой лиги (35 очков). «Динамо» располагается на 6-й строчке с 37 очками.

Россия. ФНЛ. 27-й тур
15 апр, 14:00. Академия "Спартак" им. Черенкова (Москва)
Родина
2:0
Динамо

Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Родина
0
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Главный тренер «Енисея» считает, что команда заслужила победу в матче с «Балтикой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 27 14 12 1 46-23 54
2
 Рубин 26 12 11 3 39-24 47
3
 Алания 27 12 9 6 43-30 45
4
 Енисей 27 11 12 4 35-26 45
5
 Волгарь 27 10 10 7 31-25 40
6
 Динамо Мх 27 9 10 8 18-20 37
7
 Шинник 26 10 6 10 31-30 36
8
 Арсенал 26 10 6 10 33-33 36
9
 КАМАЗ 26 9 9 8 28-25 36
10
 СКА-Хаб. 26 9 8 9 38-31 35
11
 Родина 27 9 8 10 29-32 35
12
 Акрон 27 7 14 6 28-28 35
13
 Нефтехимик 26 8 9 9 21-24 33
14
 Кубань 26 8 6 12 28-29 30
15
 Велес 26 7 4 15 25-42 25
16
 Уфа 27 6 7 14 25-35 25
17
 Краснодар-2 26 5 6 15 17-41 21
18
 Волга 26 4 9 13 19-36 21
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.04 19:00
Алания – Волгарь
 2 : 2
15.04 11:30
Енисей – Балтика
 1 : 1
15.04 12:00
Уфа – Акрон
 0 : 0
15.04 14:00
Родина – Динамо Мх
 2 : 0
15.04 16:00
Рубин – Шинник
 - : -
15.04 16:00
Волга – Арсенал
 - : -
15.04 17:00
КАМАЗ – Велес
 - : -
15.04 17:30
Нефтехимик – Краснодар-2
 - : -
15.04 19:00
Кубань – СКА-Хаб.
 - : -
Все результаты / календарь
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 10
Нури Абдоков

Нури Абдоков

Кубань

 10
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Сергей Ткачев

Сергей Ткачев

Арсенал Т

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 24 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 24 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 25 1 9
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