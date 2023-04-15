«Рубин» разгромил «Шинник» в первом матче под руководством Рахимова
«Рубин» дома обыграл «Шинник» в матче 27-го тура первой лиги — 3:0.
Голами в составе казанской команды отметились Виталий Лисакович, забивший с пенальти, Дмитрий Кабутов и Алан Дзагоев.
«Рубин» выиграл в первом матче под руководством нового главного тренера Рашида Рахимова. До этого у команды была серию из четырех ничейных результатов подряд.
«Рубин» с 50 очками занимает второе место в первой лиге. Отставание от лидирующей «Балтики» составляет 4 очка. «Шинник» находится на восьмой строчке (36).
В другом матче 27-го тура «Волга» и «Арсенал» не забили голов — 0:0.
Тульская команда идет на шестом месте в первой лиге с 37 очками. Ульяноский клуб занимает 17-е место (22).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|27
|14
|12
|1
|46-23
|54
|
2
|Рубин
|27
|13
|11
|3
|42-24
|50
|
3
|Алания
|27
|12
|9
|6
|43-30
|45
|
4
|Енисей
|27
|11
|12
|4
|35-26
|45
|
5
|Волгарь
|27
|10
|10
|7
|31-25
|40
|
6
|Арсенал
|27
|10
|7
|10
|33-33
|37
|
7
|Динамо Мх
|27
|9
|10
|8
|18-20
|37
|
8
|Шинник
|27
|10
|6
|11
|31-33
|36
|
9
|КАМАЗ
|26
|9
|9
|8
|28-25
|36
|
10
|СКА-Хаб.
|26
|9
|8
|9
|38-31
|35
|
11
|Родина
|27
|9
|8
|10
|29-32
|35
|
12
|Акрон
|27
|7
|14
|6
|28-28
|35
|
13
|Нефтехимик
|26
|8
|9
|9
|21-24
|33
|
14
|Кубань
|26
|8
|6
|12
|28-29
|30
|
15
|Велес
|26
|7
|4
|15
|25-42
|25
|
16
|Уфа
|27
|6
|7
|14
|25-35
|25
|
17
|Волга
|27
|4
|10
|13
|19-36
|22
|
18
|Краснодар-2
|26
|5
|6
|15
|17-41
|21
|14.04
|19:00
|
Алания – Волгарь
|2 : 2
|15.04
|11:30
|
Енисей – Балтика
|1 : 1
|15.04
|12:00
|
Уфа – Акрон
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Родина – Динамо Мх
|2 : 0
|15.04
|16:00
|
Рубин – Шинник
|3 : 0
|15.04
|16:00
|
Волга – Арсенал
|0 : 0
|15.04
|17:00
|
КАМАЗ – Велес
|- : -
|15.04
|17:30
|
Нефтехимик – Краснодар-2
|- : -
|15.04
|19:00
|
Кубань – СКА-Хаб.
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|10
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|10
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|25
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|24
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|25
|1
|9