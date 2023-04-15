«Рубин» разгромил «Шинник» в первом матче под руководством Рахимова

«Рубин» дома обыграл «Шинник» в матче 27-го тура первой лиги — 3:0.

Голами в составе казанской команды отметились Виталий Лисакович, забивший с пенальти, Дмитрий Кабутов и Алан Дзагоев.

«Рубин» выиграл в первом матче под руководством нового главного тренера Рашида Рахимова. До этого у команды была серию из четырех ничейных результатов подряд.

«Рубин» с 50 очками занимает второе место в первой лиге. Отставание от лидирующей «Балтики» составляет 4 очка. «Шинник» находится на восьмой строчке (36).

В другом матче 27-го тура «Волга» и «Арсенал» не забили голов — 0:0.

Тульская команда идет на шестом месте в первой лиге с 37 очками. Ульяноский клуб занимает 17-е место (22).