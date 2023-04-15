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Сегодня, 17:56

«Рубин» разгромил «Шинник» в первом матче под руководством Рахимова

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Рубин» дома обыграл «Шинник» в матче 27-го тура первой лиги — 3:0.

Голами в составе казанской команды отметились Виталий Лисакович, забивший с пенальти, Дмитрий Кабутов и Алан Дзагоев.

«Рубин» выиграл в первом матче под руководством нового главного тренера Рашида Рахимова. До этого у команды была серию из четырех ничейных результатов подряд.

«Рубин» с 50 очками занимает второе место в первой лиге. Отставание от лидирующей «Балтики» составляет 4 очка. «Шинник» находится на восьмой строчке (36).

Россия. ФНЛ. 27-й тур
15 апр, 16:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
3:0
Шинник

В другом матче 27-го тура «Волга» и «Арсенал» не забили голов — 0:0.

Тульская команда идет на шестом месте в первой лиге с 37 очками. Ульяноский клуб занимает 17-е место (22).

Россия. ФНЛ. 27-й тур
15 апр, 16:00. Труд (Ульяновск)
Волга Ул
0:0
Арсенал Т

Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Рубин (Казань)
ФК Шинник
1
0
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«Родина» дома обыграла махачкалинское «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 27 14 12 1 46-23 54
2
 Рубин 27 13 11 3 42-24 50
3
 Алания 27 12 9 6 43-30 45
4
 Енисей 27 11 12 4 35-26 45
5
 Волгарь 27 10 10 7 31-25 40
6
 Арсенал 27 10 7 10 33-33 37
7
 Динамо Мх 27 9 10 8 18-20 37
8
 Шинник 27 10 6 11 31-33 36
9
 КАМАЗ 26 9 9 8 28-25 36
10
 СКА-Хаб. 26 9 8 9 38-31 35
11
 Родина 27 9 8 10 29-32 35
12
 Акрон 27 7 14 6 28-28 35
13
 Нефтехимик 26 8 9 9 21-24 33
14
 Кубань 26 8 6 12 28-29 30
15
 Велес 26 7 4 15 25-42 25
16
 Уфа 27 6 7 14 25-35 25
17
 Волга 27 4 10 13 19-36 22
18
 Краснодар-2 26 5 6 15 17-41 21
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
14.04 19:00
Алания – Волгарь
 2 : 2
15.04 11:30
Енисей – Балтика
 1 : 1
15.04 12:00
Уфа – Акрон
 0 : 0
15.04 14:00
Родина – Динамо Мх
 2 : 0
15.04 16:00
Рубин – Шинник
 3 : 0
15.04 16:00
Волга – Арсенал
 0 : 0
15.04 17:00
КАМАЗ – Велес
 - : -
15.04 17:30
Нефтехимик – Краснодар-2
 - : -
15.04 19:00
Кубань – СКА-Хаб.
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 10
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 10
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Сергей Ткачев

Сергей Ткачев

Арсенал Т

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 25 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 24 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 25 1 9
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