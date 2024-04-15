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Сегодня, 17:30

«Нефтехимик» — «Динамо» Махачкала: смотреть трансляцию матча ФНЛ

«Нефтехимик» и «Динамо» Махачкала сыграют в 27-м туре Первой лиги 15 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК «Динамо» Махачкала.
Фото «Динамо» Махачкала

«Нефтехимик» и «Динамо» Махачкала встретятся в матче 27-го тура первой лиги в понедельник, 15 апреля. Игра пройдет на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске, Россия. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Нефтехимик» — «Динамо-Махачкала» пройдет бесплатно на «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 18:55 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния 27-го тура ФНЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Нефтехимик» располагаются на седьмом месте с 37 очками после 25 матчей. «Динамо» набрало 44 балла и идет на третьей строчке в турнирной таблице первой лиги.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 26 13 7 6 35-21 46
2
 Химки 26 13 6 7 40-30 45
3
 Динамо Мх 25 13 5 7 26-14 44
4
 Арсенал 26 11 11 4 31-18 44
5
 Родина 26 12 8 6 41-21 44
6
 Тюмень 26 11 7 8 30-24 40
7
 Нефтехимик 25 10 7 8 25-22 37
8
 Алания 26 9 10 7 30-34 37
9
 Енисей 26 11 3 12 45-35 36
10
 Шинник 26 9 7 10 30-36 34
11
 СКА-Хаб. 26 8 7 11 25-29 31
12
 Торпедо 26 9 7 10 23-25 34
13
 Черноморец 26 7 10 9 26-29 31
14
 КАМАЗ 26 8 9 9 25-27 33
15
 Ленинградец 26 6 8 12 19-33 26
16
 Сокол 26 6 7 13 21-43 25
17
 Кубань 26 5 7 14 19-35 22
18
 Волгарь 26 4 10 12 21-36 22
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
13.04 09:00
Енисей – Алания
 4 : 1
13.04 16:00
Волгарь – Тюмень
 1 : 2
13.04 16:00
Черноморец – Акрон
 0 : 0
13.04 17:00
Химки – Шинник
 0 : 1
14.04 13:30
Сокол – Торпедо
 0 : 2
14.04 17:00
Арсенал – СКА-Хаб.
 1 : 0
14.04 19:00
Кубань – КАМАЗ
 1 : 2
14.04 19:30
Родина – Ленинградец
 2 : 0
15.04 19:00
Нефтехимик – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 11
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 5
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
И К Ж
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Сокол, Родина

 13 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 21 1 6
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 18 1 3
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