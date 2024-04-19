Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 12:45

Александр Ширко стал директором академии «Торпедо»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист сборной России Александр Ширко назначен директором академии «Торпедо», сообщается на официальном сайте клуба.

«Я рад стать частью Академии «Торпедо». Будучи футболистом, я на протяжении двух с половиной сезонов защищал черно-белые цвета и забил за «Торпедо» более 20 мячей. Буду использовать свои знания и опыт, чтобы мы росли и развивались вместе с нашими воспитанниками!» — приводит слова Ширко пресс-служба клуба.

47-летний специалист после завершения игровой карьеры работал селекционером в «Химках», директором в СШОР «Химки» и МБУ «СШ «Олимп».

Источник: https://torpedo.ru/news/45926/
Александр Ширко
ФК Торпедо (Москва)
0
Читайте также
Фетисов рассказал об отмене России в международных спортивных организациях
Максим Канунников: «За победу над «Сибирью» в «Зените» заплатили 200 тысяч долларов каждому»
Комплекс РЭБ «Волнорез» защитил ТОС «Солнцепек» от потока FPV-дронов ВСУ
Разин готов купаться в лучах славы, а настоящий Ярославль «вы еще не видели». Что произошло после матча «Металлург» - «Локомотив»
ABC сообщил об ударе Израиля по объекту в Иране
Хирург рассказал об уникальности случая девочки с «маской Бэтмена»
Популярное видео
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Палиенко рассказал о своем состоянии после восстановления от травмы
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 26 14 5 7 29-14 47
2
 Акрон 26 13 7 6 35-21 46
3
 Химки 26 13 6 7 40-30 45
4
 Арсенал 26 11 11 4 31-18 44
5
 Родина 26 12 8 6 41-21 44
6
 Тюмень 26 11 7 8 30-24 40
7
 Нефтехимик 26 10 7 9 25-25 37
8
 Алания 26 9 10 7 30-34 37
9
 Енисей 26 11 3 12 45-35 36
10
 Торпедо 26 9 7 10 23-25 34
11
 Шинник 26 9 7 10 30-36 34
12
 КАМАЗ 26 8 9 9 25-27 33
13
 Черноморец 26 7 10 9 26-29 31
14
 СКА-Хаб. 26 8 7 11 25-29 31
15
 Ленинградец 26 6 8 12 19-33 26
16
 Сокол 26 6 7 13 21-43 25
17
 Кубань 26 5 7 14 19-35 22
18
 Волгарь 26 4 10 12 21-36 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.04 21:00
Родина – Химки
 - : -
20.04 07:00
СКА-Хаб. – Енисей
 - : -
20.04 11:30
Тюмень – Нефтехимик
 - : -
20.04 16:00
Акрон – Кубань
 - : -
20.04 16:00
Ленинградец – Сокол
 - : -
20.04 17:00
Алания – Волгарь
 - : -
20.04 17:00
Шинник – Динамо Мх
 - : -
20.04 17:00
КАМАЗ – Черноморец
 - : -
20.04 18:00
Торпедо – Арсенал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 11
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 6
И К Ж
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 13 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 21 1 6
Алексей Бердников

Алексей Бердников

Нефтехимик

 24 1 6
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости