РФС увеличит зарплаты судей первой лиги на 30 процентов до начала сезона-2025/26

Футбольная национальная лига (ФНЛ) и Российский футбольный союз (РФС) договорились об увеличении зарплат судей и инспекторов первой лиги. Индексация выплат будет произведена с сезона-2023/24.

Размер зарплаты будет увеличиваться на 10 процентов перед началом сезонов-2023/24, 2024/25, 2025/26. Таким образом, к началу сезона-2025/26 она увеличится на 30 процентов в сравнении с текущим уровнем.