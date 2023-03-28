Григорян: «Балтика» не обладает исполнителями уровня «Рубина». Но система Игнашевича работает»

Бывший главный тренер ряда российских клубов Александр Григорян высказался о работе Сергея Игнашевича в «Балтике».

«Игнашевич разбирается в этом футболе с тремя центральными защитниками. Давайте честно: «Балтика» не обладает исполнителями уровня «Рубина». Тем не менее система работает, и это исключительно заслуга тренера. Что мы видим в исполнении «Балтики»? Длинные передачи — и в 90 процентах случаев выигранный подбор. Подобное можно трактовать как примитив, смотрибельно это или нет. Но вы попробуйте выиграть 90 процентов подборов! Мы разве видим ошибки в подачах на Мусаева или Гузину? Все в цель!» — приводит Metaratings.ru слова Григоряна.

После 24 туров «Балтика» возглавляет таблицу первой лиги, набрав 51 очко.