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Григорян: «Балтика» не обладает исполнителями уровня «Рубина». Но система Игнашевича работает»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер ряда российских клубов Александр Григорян высказался о работе Сергея Игнашевича в «Балтике».

«Игнашевич разбирается в этом футболе с тремя центральными защитниками. Давайте честно: «Балтика» не обладает исполнителями уровня «Рубина». Тем не менее система работает, и это исключительно заслуга тренера. Что мы видим в исполнении «Балтики»? Длинные передачи — и в 90 процентах случаев выигранный подбор. Подобное можно трактовать как примитив, смотрибельно это или нет. Но вы попробуйте выиграть 90 процентов подборов! Мы разве видим ошибки в подачах на Мусаева или Гузину? Все в цель!» — приводит Metaratings.ru слова Григоряна.

После 24 туров «Балтика» возглавляет таблицу первой лиги, набрав 51 очко.

Источник: https://metaratings.ru/news/grigoryan-baltika-v-rpl-u-neyo-net-igrokov-urovnya-rubina-no-sistema-rabotaet-eto-zasluga-ignashevicha-239030/
Сергей Игнашевич
ФК Балтика
Александр Григорян
0
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РФС увеличит зарплаты судей первой лиги на 30 процентов до начала сезона-2025/26
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 24 14 9 1 45-22 51
2
 Рубин 24 12 9 3 38-23 45
3
 Енисей 24 11 9 4 33-24 42
4
 Алания 24 11 8 5 39-26 41
5
 Арсенал 24 10 6 8 32-30 36
6
 Шинник 24 10 5 9 29-26 35
7
 Волгарь 24 9 8 7 26-23 35
8
 СКА-Хаб. 24 9 7 8 38-28 34
9
 КАМАЗ 24 8 9 7 27-24 33
10
 Динамо Мх 24 8 9 7 17-18 33
11
 Родина 24 8 7 9 26-29 31
12
 Акрон 24 6 12 6 24-26 30
13
 Нефтехимик 24 7 8 9 20-24 29
14
 Велес 24 7 3 14 23-39 24
15
 Кубань 24 6 6 12 24-28 24
16
 Уфа 24 5 6 13 22-34 21
17
 Волга 24 4 8 12 17-31 20
18
 Краснодар-2 24 4 5 15 16-41 17
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
2.04 00:00
Динамо Мх – Балтика
 - : -
2.04 00:00
Уфа – СКА-Хаб.
 - : -
2.04 00:00
Енисей – Краснодар-2
 - : -
2.04 00:00
КАМАЗ – Алания
 - : -
2.04 00:00
Нефтехимик – Арсенал
 - : -
2.04 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
2.04 00:00
Родина – Акрон
 - : -
2.04 00:00
Рубин – Велес
 - : -
2.04 00:00
Волга – Волгарь
 - : -
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Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 9
Нури Абдоков

Нури Абдоков

Кубань

 9
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

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Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
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Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
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Андрей Савинов

Шинник

 22 1 2
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Велес

 22 1 1
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