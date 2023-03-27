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Сегодня, 21:28

Полузащитник «Родины» Адемола может пропустить остаток сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы вингера «Родины» Раймонда Адеолы, сообщил, что его клиент, скорее всего, больше не сыграет в текущем сезоне.

«Раймонду сделали несложную операцию. Думаю, месяц-два он вряд ли выйдет на поле. Наверное, его стоит ждать к концу мая, практически к следующему сезону», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

21-летний нигериец выступает за «Родину» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне он провел 9 матчей за клуб, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/adeola-mozhet-propustit-ostatok-sezona/
Футбол
ФК Родина
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 24 14 9 1 45-22 51
2
 Рубин 24 12 9 3 38-23 45
3
 Енисей 24 11 9 4 33-24 42
4
 Алания 24 11 8 5 39-26 41
5
 Арсенал 24 10 6 8 32-30 36
6
 Шинник 24 10 5 9 29-26 35
7
 Волгарь 24 9 8 7 26-23 35
8
 СКА-Хаб. 24 9 7 8 38-28 34
9
 КАМАЗ 24 8 9 7 27-24 33
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 Родина 24 8 7 9 26-29 31
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 Акрон 24 6 12 6 24-26 30
13
 Нефтехимик 24 7 8 9 20-24 29
14
 Велес 24 7 3 14 23-39 24
15
 Кубань 24 6 6 12 24-28 24
16
 Уфа 24 5 6 13 22-34 21
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2.04 00:00
Динамо Мх – Балтика
 - : -
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