Полузащитник «Родины» Адемола может пропустить остаток сезона
Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы вингера «Родины» Раймонда Адеолы, сообщил, что его клиент, скорее всего, больше не сыграет в текущем сезоне.
«Раймонду сделали несложную операцию. Думаю, месяц-два он вряд ли выйдет на поле. Наверное, его стоит ждать к концу мая, практически к следующему сезону», — цитирует Селюка «РБ Спорт».
21-летний нигериец выступает за «Родину» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне он провел 9 матчей за клуб, не отметившись результативными действиями.
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|
3
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|11
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|42
|
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|
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|
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|
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|
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|6
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|
13
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|7
|8
|9
|20-24
|29
|
14
|Велес
|24
|7
|3
|14
|23-39
|24
|
15
|Кубань
|24
|6
|6
|12
|24-28
|24
|
16
|Уфа
|24
|5
|6
|13
|22-34
|21
|
17
|Волга
|24
|4
|8
|12
|17-31
|20
|
18
|Краснодар-2
|24
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|5
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34 тур
|2.04
|00:00
|
Динамо Мх – Балтика
|- : -
|2.04
|00:00
|
Уфа – СКА-Хаб.
|- : -
|2.04
|00:00
|
Енисей – Краснодар-2
|- : -
|2.04
|00:00
|
КАМАЗ – Алания
|- : -
|2.04
|00:00
|
Нефтехимик – Арсенал
|- : -
|2.04
|00:00
|
Кубань – Шинник
|- : -
|2.04
|00:00
|
Родина – Акрон
|- : -
|2.04
|00:00
|
Рубин – Велес
|- : -
|2.04
|00:00
|
Волга – Волгарь
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|9
|
|
Нури Абдоков
Кубань
|9
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|22
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|22
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|18
|1
|6
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