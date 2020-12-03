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РФС просит комитет по этике рассмотреть поведение одного из руководителей «Балтики»

19:56
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Руководство РФС направило обращение в Комитет по этике с просьбой рассмотреть и дать оценку высказыванию руководителя отдела развития «Балтики» Юрия Аракеляна, сообщает служба коммуникаций Российского футбольного союза.

Напомним, ранее Аракелян в резкой форме высказался об арбитре. В сториз Instagram он опубликовал фото судьи и написал: «Ты подлец, если бы ты был мужчиной... Мы однажды увидимся, когда ты уже не будешь прикрытый этой властью, один на один! Ты подлец, и если тебе передадут этот скрин, знай, я тебя презираю четыре матча подряд и готов выйти с тобой раз на раз, скотина! Мы еще увидимся в других обстоятельствах, скотина».

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