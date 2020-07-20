Решение по судьбе «Химок» до сих пор не принято

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов в беседе с «СЭ» рассказал о принятии решения об участии клуба в следующем сезоне РПЛ.

— Никакой информации по тому, где будут играть «Химки» еще нет, — заявил он «СЭ». — Наверное, все решится сегодня. Все зависит от наших учредителей, администрации города, министра спорта. Мы уже все сказали, клуб готов играть в РПЛ за те же деньги, что и в ФНЛ. Но итоговое решение принимать не мне и не главному тренеру. Мы уже в Премьер-лиге, мы вышли туда по спортивному принципу. Если кто-то в этом сомневался, то мы все доказали в матче с «Уралом». Просто так в финал Кубка не выходят. Уехал ли я уже из офиса РФС? Да, я посещал там жеребьевку решающей встречи Кубка.

25 июля в финале Кубка России «Химки» сыграют с «Зенитом» в Екатеринбурге. (Севастиан Терлецкий)