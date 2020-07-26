Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев опубликовал в своем Instagram фото с медалью после победы над «Химками» (1:0) в финале Кубка России. Встреча прошла 25 июля в Екатеринбурге.

«Кубок наш! Первый сезон в «Зените» — первый золотой дубль. Спасибо команде, тренерам и каждому в клубе! Спасибо нашим болельщикам — это для вас!» — написал в Instagram Караваев.

В минувшем сезоне 25-летний футболист провел 31 матч за сине-бело-голубых, забил один гол и сделал 5 результативных передач. Караваев выступает за «Зенит» с осени 2019-го.