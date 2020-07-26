«Первый сезон в «Зените» — первый золотой дубль». Караваев обратился к болельщикам
19:12
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев опубликовал в своем Instagram фото с медалью после победы над «Химками» (1:0) в финале Кубка России. Встреча прошла 25 июля в Екатеринбурге.
«Кубок наш! Первый сезон в «Зените» — первый золотой дубль. Спасибо команде, тренерам и каждому в клубе! Спасибо нашим болельщикам — это для вас!» — написал в Instagram Караваев.
В минувшем сезоне 25-летний футболист провел 31 матч за сине-бело-голубых, забил один гол и сделал 5 результативных передач. Караваев выступает за «Зенит» с осени 2019-го.
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