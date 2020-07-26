Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» заявил, что арбитр Владимир Москалев верно назначил пенальти в ворота «Химок» в финале Кубка России против «Зенита».

— Некоторых специалистов смутило, что «Зенит» так прижался к своим воротам в концовке встречи с «Химками» и лишь чудом не пропустил...

— А почему вы так принижаете подмосковную команду? Хорошие ребята, так здорово настроились! Неслучайно они забили три мяча «Уралу». Юран еще проявит себя, он однозначно футбольный человек. Мы получим очень симпатичный коллектив в РПЛ. Это крепкий орешек.

С «Зенитом» то все понятно. Подопечные Семака играли с преимуществом. Решающие кубковые встречи часто получается непростыми. Помните, как питерцы одолели «Сибирь» с минимальным счетом благодаря голу Романа Широкова с пенальти? На то он и Кубок, что может произойти все что угодно. «Химки» же вполне могли сравнять счет уже в компенсированное время, создали голевой момент. Команда Юрана мне понравилась, болельщиков у них теперь прибавилось. Одним словом, сработали на свою репутацию.

— Мнения по пенальти расходятся.

— На мой взгляд, это 11-метровый. Кто-то говорит, что Малком подставился...

— Не согласны?

— Да, может, и подставился. Но ведь контакт со стороны защитника «Химок» был! Зачем же ты прыгаешь в соперника? Беги рядом, плассируйся. Мяч ведь уже уходил, Малком его не доставал. А если ты прыгаешь и садишься на пятую «точку», то 99 процентов, что это пенальти. Ты оторвался от земли, да еще и летишь двумя ногами... Бездумное поведение защитника! Так нельзя. Повторяю, контакт был. Какие можно предъявлять претензии к арбитру? (Виталий Айрапетов)

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