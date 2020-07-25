Михаил Кержаков: «Родители очень рады за нас, что вырастили таких детей»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал успех команды в финале Олимп Кубка России, в котором питерцы победили «Химки» (1:0).

— Сейчас я чувствую усталость и опустошение, пока больше ничего, — сказал Кержаков в интервью YouTube-каналу клуба. — В конце у меня был эмоциональный всплеск из-за этого момента, когда мяч попал в штангу.

Не думал о том, что мы с Александром стали первыми братьями в истории «Зенита», которые сделали золотой дубль в разные годы. Это прикольно. Думаю, родители очень рады за нас, что вырастили таких детей.

Сезон будет идеальным, если сделаем требл. Хотя невыход из группы Лиги чемпионов стал большой ложкой дегтя. После паузы из-за коронавируса мы были в тонусе, у нас пять дней в неделю проводились очень интенсивные тренировки по видеосвязи. Когда вышли после паузы, я думал, состояние будет намного хуже, но фактически потребовалось около недели, чтобы войти в прежний ритм. Благодаря этой работе, благодаря тренерам нам удалось удержать себя в форме.