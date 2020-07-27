Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал игру команды в финале Кубка России против «Зенита» (0:1).

— Мы сыграли с чемпионом в Кубке, все эту игру видели, — сказал Юран в эфире передачи «8-16» на телеканале «Матч Премьер». — «Зениту» было непросто обыграть «Химки», потому что мы выставили игру от обороны, старались быстрые атаки проводить, но там были такие моменты, которые только ленивый не обсуждал. Для ребят самое главное — с чемпионом сыграли, им добавилась уверенность.