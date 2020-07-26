Семак подвел итоги сезона для «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатления от победы в финале Кубка России. Питерцы со счетом 1:0 обыграли «Химки».

— Немного эмоционально ребята выхолощены — за последний месяц пришлось сыграть 10 матчей, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита». — Все устали, хорошее завершение прекрасного сезона. Сложился он очень здорово, рады тому результату, который есть у нас. Были сильнее по игре, создаем больше моментов. Иногда побеждает не самая сильная команда, но справедливость восторжествовала.

Для «Химок» это была игра жизни. Очень важно было раньше забить, к сожалению, не получилось. В таких матчах нужно забивать те моменты, которые мы не реализовали. Получилась очень нервная концовка.

У целой группы игроков заканчиваются контракты, меняется лимит со следующего сезона, будем действовать на трансферном рынке. Цель — сохранить титул, постараться выиграть Суперкубок. Должны играть везде на победу.