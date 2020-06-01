Пять игроков «Химок» покинули клуб

«Химки» на официальном сайте сообщили о завершении контрактов у пяти игроков.

Из аренды в «Ахмат» вернулся Идрис Умаев. Также по истечении сроков действия контрактов клуб покидают Дмитрий Каменщиков, Алексей Скворцов, Евгений Пузин и Артем Попов.

«Химки» по итогам сезона2019/20, который досрочно завершился из-за коронавируса, заняли второе место в ФНЛ.