Пять игроков «Химок» покинули клуб
14:14
«Химки» на официальном сайте сообщили о завершении контрактов у пяти игроков.
Из аренды в «Ахмат» вернулся Идрис Умаев. Также по истечении сроков действия контрактов клуб покидают Дмитрий Каменщиков, Алексей Скворцов, Евгений Пузин и Артем Попов.
«Химки» по итогам сезона2019/20, который досрочно завершился из-за коронавируса, заняли второе место в ФНЛ.
Дополнительная информация:
http://fckhimki.com/news/sezon-2019-2020/iyun/khimki-pokidayut-pyat-futbolistov/
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