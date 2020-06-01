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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Пять игроков «Химок» покинули клуб

14:14
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«Химки» на официальном сайте сообщили о завершении контрактов у пяти игроков.

Из аренды в «Ахмат» вернулся Идрис Умаев. Также по истечении сроков действия контрактов клуб покидают Дмитрий Каменщиков, Алексей Скворцов, Евгений Пузин и Артем Попов.

«Химки» по итогам сезона2019/20, который досрочно завершился из-за коронавируса, заняли второе место в ФНЛ.

Дополнительная информация:

http://fckhimki.com/news/sezon-2019-2020/iyun/khimki-pokidayut-pyat-futbolistov/

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