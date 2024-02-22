Президент «Торпедо» Волнушкин: «С Кононовым «Сатурн» был первым, без него — седьмой. Это говорит о качестве тренера»

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал о выборе Олега Кононова в качестве главного тренера команды.

— Мы давно знакомы с его методами работы. Наблюдали за ним в «Сатурне»: при Кононове команда шла на первом месте, а после его ухода оказалась на шестом-седьмом. Это говорит о качестве работы тренера. Многие специалисты, которые взаимодействовали с ним, давали много положительных экспертных заключений. Поэтому решение о назначении абсолютно сбалансированное и принималось с четким пониманием того, что оно принесет клубу максимальную пользу.

Также мы рассчитываем, что Олег Георгиевич займется построением вертикали клуба: академия, команда U-19, которая будет сформирована в этом сезоне, а также «Торпедо-2».

Что касается второй команды, то мы бы не хотели, чтобы «Торпедо-2» у нас было своего рода поисковым набором для других академий и клубов, которые отказались от своих воспитанников. Хочется воспитывать своих ребят с идеологией, которую мы проповедуем, с историческими ценностями, которые были заложены до нас. Ну и, соответственно, чтобы это двигалось шаг за шагом. Процесс-то долгий. Он, скажем так, подвластен нам. Мы можем из этого пластилина лепить те фигуры, которые нам необходимы. Намерены создать хорошую академию, которая будет выдавать качественный продукт для последующих команд всей системы.

«Торпедо» занимает 8-е место в таблице ФНЛ с 27 очками в 20 матчах.