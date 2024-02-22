Президент «Торпедо» Волнушкин: «Наша главная цель — безубыточность клуба»

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин поделился целями команды на ближайшее время.

— Вы сказали, что ближайшая цель «Торпедо» — 14 побед в 14 матчах. Насколько для вас принципиально вернуться в РПЛ летом? Или более реальная картина — осуществить это в следующем сезоне?

— Не все в этом сезоне зависит от нас. ФНЛ — достаточно сложный турнир. Будем надеяться, что наши конкуренты будут терять очки, а мы — нет. Этой надеждой клуб будет жить и работать до конца текущего чемпионата.

Я вообще всегда привык ставить самые высокие цели, потому что обычные задачи приходят сами собой при достижении высоких показателей. Каждому из нас необходим вызов: игрокам, тренерам, административному и медицинскому штабам, медийному и коммерческому отделам.

Когда есть вызов, то и подход всегда максимальный. Это мотивационная конструкция, к которой крепятся все остальные цели и задачи.

— Можно ли сказать, что глобальная цель «Торпедо» — не просто возвращение в РПЛ, а возвращение в число топ-клубов российского футбола?

— Конечно, задачи любого частного клуба всегда более глобальные, чем просто нахождение в РПЛ. Наша главная цель — безубыточность. Чтобы акционеры перестали вкладывать деньги в развитие клуба, «Торпедо» должно самостоятельно зарабатывать и рационально тратить средства. У нас задача — в пятилетней перспективе сделать так, чтобы акционеры приходили на футбол и наслаждались результатами, которые соответствуют такому прославленному клубу.

А РПЛ — основной инструмент для достижения безубыточности. Нахождение там — это дополнительные 500 миллионов рублей дохода.

В основе нашей трансферной политики будет разумный баланс между ориентированностью на решение поставленных спортивных задач и постепенным снижением нагрузки на клубный бюджет за счет прямых инвестиций акционеров.

Задача — чтобы клуб развивался. Шаг за шагом. Мыслю так: если следующий шаг, который планируется сделать мной лично или клубом, — это шаг вперед без ущерба откатиться назад, его нужно делать. Но как только его величина соразмерна рискам, то нельзя. Движения должны быть поступательными, с фиксацией. Как у альпиниста.

Именно поэтому мы объявили, что «Торпедо-2» пропустит сезон-2024/25. Посчитали, что этот инструмент сейчас не работает в том направлении, в котором нужен всей структуре клуба. И на сегодняшний момент необходимости в нем нет — здесь вопрос как в результатах («Торпедо-2» заняло последнее место в группе 2 дивизиона Б второй лиги. — Прим. «СЭ»), так и в рациональности использования средств.

Мы высвободили достаточно существенную часть бюджета, которую можем направить как на развитие академии, так и на комплектование команды, выравнивание необходимых параметров.