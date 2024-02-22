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22 февраля, 12:00

Президент «Торпедо» Волнушкин: «Наша главная цель — безубыточность клуба»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Президент «Торпедо» Александр Волнушкин поделился целями команды на ближайшее время.

— Вы сказали, что ближайшая цель «Торпедо» — 14 побед в 14 матчах. Насколько для вас принципиально вернуться в РПЛ летом? Или более реальная картина — осуществить это в следующем сезоне?

— Не все в этом сезоне зависит от нас. ФНЛ — достаточно сложный турнир. Будем надеяться, что наши конкуренты будут терять очки, а мы — нет. Этой надеждой клуб будет жить и работать до конца текущего чемпионата.

Я вообще всегда привык ставить самые высокие цели, потому что обычные задачи приходят сами собой при достижении высоких показателей. Каждому из нас необходим вызов: игрокам, тренерам, административному и медицинскому штабам, медийному и коммерческому отделам.

Когда есть вызов, то и подход всегда максимальный. Это мотивационная конструкция, к которой крепятся все остальные цели и задачи.

— Можно ли сказать, что глобальная цель «Торпедо» — не просто возвращение в РПЛ, а возвращение в число топ-клубов российского футбола?

— Конечно, задачи любого частного клуба всегда более глобальные, чем просто нахождение в РПЛ. Наша главная цель — безубыточность. Чтобы акционеры перестали вкладывать деньги в развитие клуба, «Торпедо» должно самостоятельно зарабатывать и рационально тратить средства. У нас задача — в пятилетней перспективе сделать так, чтобы акционеры приходили на футбол и наслаждались результатами, которые соответствуют такому прославленному клубу.

А РПЛ — основной инструмент для достижения безубыточности. Нахождение там — это дополнительные 500 миллионов рублей дохода.

В основе нашей трансферной политики будет разумный баланс между ориентированностью на решение поставленных спортивных задач и постепенным снижением нагрузки на клубный бюджет за счет прямых инвестиций акционеров.

Задача — чтобы клуб развивался. Шаг за шагом. Мыслю так: если следующий шаг, который планируется сделать мной лично или клубом, — это шаг вперед без ущерба откатиться назад, его нужно делать. Но как только его величина соразмерна рискам, то нельзя. Движения должны быть поступательными, с фиксацией. Как у альпиниста.

Именно поэтому мы объявили, что «Торпедо-2» пропустит сезон-2024/25. Посчитали, что этот инструмент сейчас не работает в том направлении, в котором нужен всей структуре клуба. И на сегодняшний момент необходимости в нем нет — здесь вопрос как в результатах («Торпедо-2» заняло последнее место в группе 2 дивизиона Б второй лиги. — Прим. «СЭ»), так и в рациональности использования средств.

Мы высвободили достаточно существенную часть бюджета, которую можем направить как на развитие академии, так и на комплектование команды, выравнивание необходимых параметров.

ФК Торпедо (Москва)
Александр Волнушкин
6
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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34 тур
2.03 11:30
Енисей – Торпедо
 - : -
2.03 13:30
Сокол – Динамо Мх
 - : -
2.03 15:00
Кубань – Шинник
 - : -
2.03 15:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 16:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 16:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 16:30
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 17:30
Нефтехимик – Алания
 - : -
4.03 17:00
Химки – Тюмень
 - : -
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
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Тюмень

 19 1 3
Евгений Ставер

Евгений Ставер

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 15 1 2
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