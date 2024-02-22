Президент «Торпедо» Волнушкин: «Наша главная цель — безубыточность клуба»
Президент «Торпедо» Александр Волнушкин поделился целями команды на ближайшее время.
— Вы сказали, что ближайшая цель «Торпедо» — 14 побед в 14 матчах. Насколько для вас принципиально вернуться в РПЛ летом? Или более реальная картина — осуществить это в следующем сезоне?
— Не все в этом сезоне зависит от нас. ФНЛ — достаточно сложный турнир. Будем надеяться, что наши конкуренты будут терять очки, а мы — нет. Этой надеждой клуб будет жить и работать до конца текущего чемпионата.
Я вообще всегда привык ставить самые высокие цели, потому что обычные задачи приходят сами собой при достижении высоких показателей. Каждому из нас необходим вызов: игрокам, тренерам, административному и медицинскому штабам, медийному и коммерческому отделам.
Когда есть вызов, то и подход всегда максимальный. Это мотивационная конструкция, к которой крепятся все остальные цели и задачи.
— Можно ли сказать, что глобальная цель «Торпедо» — не просто возвращение в РПЛ, а возвращение в число топ-клубов российского футбола?
— Конечно, задачи любого частного клуба всегда более глобальные, чем просто нахождение в РПЛ. Наша главная цель — безубыточность. Чтобы акционеры перестали вкладывать деньги в развитие клуба, «Торпедо» должно самостоятельно зарабатывать и рационально тратить средства. У нас задача — в пятилетней перспективе сделать так, чтобы акционеры приходили на футбол и наслаждались результатами, которые соответствуют такому прославленному клубу.
А РПЛ — основной инструмент для достижения безубыточности. Нахождение там — это дополнительные 500 миллионов рублей дохода.
В основе нашей трансферной политики будет разумный баланс между ориентированностью на решение поставленных спортивных задач и постепенным снижением нагрузки на клубный бюджет за счет прямых инвестиций акционеров.
Задача — чтобы клуб развивался. Шаг за шагом. Мыслю так: если следующий шаг, который планируется сделать мной лично или клубом, — это шаг вперед без ущерба откатиться назад, его нужно делать. Но как только его величина соразмерна рискам, то нельзя. Движения должны быть поступательными, с фиксацией. Как у альпиниста.
Именно поэтому мы объявили, что «Торпедо-2» пропустит сезон-2024/25. Посчитали, что этот инструмент сейчас не работает в том направлении, в котором нужен всей структуре клуба. И на сегодняшний момент необходимости в нем нет — здесь вопрос как в результатах («Торпедо-2» заняло последнее место в группе 2 дивизиона Б второй лиги. — Прим. «СЭ»), так и в рациональности использования средств.
Мы высвободили достаточно существенную часть бюджета, которую можем направить как на развитие академии, так и на комплектование команды, выравнивание необходимых параметров.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|20
|11
|4
|5
|21-10
|37
|
2
|Химки
|20
|10
|6
|4
|30-20
|36
|
3
|Акрон
|20
|10
|5
|5
|27-15
|35
|
4
|Тюмень
|20
|10
|5
|5
|28-17
|35
|
5
|Арсенал
|20
|9
|8
|3
|26-15
|35
|
6
|Алания
|20
|8
|8
|4
|24-22
|32
|
7
|Родина
|20
|7
|7
|6
|30-20
|28
|
8
|Торпедо
|20
|7
|6
|7
|19-20
|27
|
9
|КАМАЗ
|20
|6
|7
|7
|19-20
|25
|
10
|Енисей
|20
|7
|3
|10
|30-29
|24
|
11
|СКА-Хаб.
|20
|6
|6
|8
|19-22
|24
|
12
|Нефтехимик
|20
|6
|6
|8
|15-20
|24
|
13
|Шинник
|20
|6
|6
|8
|25-33
|24
|
14
|Ленинградец
|20
|6
|5
|9
|16-22
|23
|
15
|Кубань
|20
|5
|5
|10
|17-26
|20
|
16
|Сокол
|20
|5
|5
|10
|18-35
|20
|
17
|Волгарь
|20
|4
|7
|9
|17-26
|19
|
18
|Черноморец
|20
|3
|9
|8
|17-26
|18
|2.03
|11:30
|
Енисей – Торпедо
|- : -
|2.03
|13:30
|
Сокол – Динамо Мх
|- : -
|2.03
|15:00
|
Кубань – Шинник
|- : -
|2.03
|15:00
|
Ленинградец – КАМАЗ
|- : -
|3.03
|16:00
|
Акрон – Родина
|- : -
|3.03
|16:00
|
Волгарь – СКА-Хаб.
|- : -
|3.03
|16:30
|
Арсенал – Черноморец
|- : -
|3.03
|17:30
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|4.03
|17:00
|
Химки – Тюмень
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|19
|1
|3
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|15
|1
|2