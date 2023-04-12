Попов: «Рахимов не умеет строить атакующий футбол. «Рубину» придется тяжело»
Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов прокомментировал назначение Рашида Рахимова на пост главного тренера казанского клуба.
«В свое время он был европейским тренером. Рахимов не умеет строить атакующий футбол — это истина. Тут даже отрицать нечего. Не понимаю, как с ним будет играть «Рубин». Тяжело придется команде», — приводит «РБ Спорт» слова Попова.
Также он ответил на вопрос, сможет ли Рахимов вывести «Рубин» в РПЛ.
«Судя по репликам других людей, «Рубин» уже вышел в РПЛ. Если Рахимов ничего в команде не испортит, то на 99 процентов казанцы уже в премьер-лиге», — добавил экс-игрок.
На данный момент «Рубин» занимает второе место в турнирной таблице первой лиги. Команда набрала 47 очков за 26 туров.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|26
|14
|11
|1
|45-22
|53
|
2
|Рубин
|26
|12
|11
|3
|39-24
|47
|
3
|Алания
|26
|12
|8
|6
|41-28
|44
|
4
|Енисей
|26
|11
|11
|4
|34-25
|44
|
5
|Волгарь
|26
|10
|9
|7
|29-23
|39
|
6
|Динамо Мх
|26
|9
|10
|7
|18-18
|37
|
7
|Шинник
|26
|10
|6
|10
|31-30
|36
|
8
|Арсенал
|26
|10
|6
|10
|33-33
|36
|
9
|КАМАЗ
|26
|9
|9
|8
|28-25
|36
|
10
|СКА-Хаб.
|26
|9
|8
|9
|38-31
|35
|
11
|Акрон
|26
|7
|13
|6
|28-28
|34
|
12
|Нефтехимик
|26
|8
|9
|9
|21-24
|33
|
13
|Родина
|26
|8
|8
|10
|27-32
|32
|
14
|Кубань
|26
|8
|6
|12
|28-29
|30
|
15
|Велес
|26
|7
|4
|15
|25-42
|25
|
16
|Уфа
|26
|6
|6
|14
|25-35
|24
|
17
|Краснодар-2
|26
|5
|6
|15
|17-41
|21
|
18
|Волга
|26
|4
|9
|13
|19-36
|21
|14.04
|19:00
|
Алания – Волгарь
|- : -
|15.04
|00:00
|
Уфа – Акрон
|- : -
|15.04
|00:00
|
Енисей – Балтика
|- : -
|15.04
|00:00
|
КАМАЗ – Велес
|- : -
|15.04
|00:00
|
Нефтехимик – Краснодар-2
|- : -
|15.04
|00:00
|
Кубань – СКА-Хаб.
|- : -
|15.04
|00:00
|
Родина – Динамо Мх
|- : -
|15.04
|00:00
|
Рубин – Шинник
|- : -
|15.04
|00:00
|
Волга – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Нури Абдоков
Кубань
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|24
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|24
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|18
|1
|6