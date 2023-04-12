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Сегодня, 15:57

Билялетдинов назвал парадоксом отставку Уткульбаева из «Рубина»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на увольнение Юрия Уткульбаева с поста главного тренера казанской команды.

«Это какой-то парадокс. При Юрии Уткульбаеве команда не проиграла ни одной игры. И чтобы увольнять за такие результаты, у руководства «Рубина» должны быть очень веские причины. Все-таки 4 ничьих — это не повод для такой отставки. Мне это совершенно непонятно. Уткульбаев в клубе работает очень давно, при мне он руководил дублем, и мы с ним отлично ладили. Мне импонирует его футбол. Юрий очень профессиональный и вдумчивый тренер. На мой взгляд, он был самым подходящим тренером для «Рубина» — и это подтверждалось на деле, команда не проигрывала. Может быть, не устраивал перспективный план, может быть, не устроил рисунок игры. Но под новый сезон, который команда наверняка начнет в РПЛ, будут усиления. Так что увольнение Уткульбаева для меня загадка», — цитирует Билялетдинова RT.

12 апреля «Рубин» объявил об уходе Уткульбаева с поста главного тренера. Специалист возглавлял команду с 15 ноября 2022 года. Новым главным тренером казанского клуба назначен Рашид Рахимов.

На данный момент «Рубин» занимает второе место в первой лиге, набрав 47 очков в 26 играх.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1135262-bilyaletdinov-paradoks-uvolnenie-utkulbaev
Ринат Билялетдинов
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Юрий Уткульбаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 26 14 11 1 45-22 53
2
 Рубин 26 12 11 3 39-24 47
3
 Алания 26 12 8 6 41-28 44
4
 Енисей 26 11 11 4 34-25 44
5
 Волгарь 26 10 9 7 29-23 39
6
 Динамо Мх 26 9 10 7 18-18 37
7
 Шинник 26 10 6 10 31-30 36
8
 Арсенал 26 10 6 10 33-33 36
9
 КАМАЗ 26 9 9 8 28-25 36
10
 СКА-Хаб. 26 9 8 9 38-31 35
11
 Акрон 26 7 13 6 28-28 34
12
 Нефтехимик 26 8 9 9 21-24 33
13
 Родина 26 8 8 10 27-32 32
14
 Кубань 26 8 6 12 28-29 30
15
 Велес 26 7 4 15 25-42 25
16
 Уфа 26 6 6 14 25-35 24
17
 Краснодар-2 26 5 6 15 17-41 21
18
 Волга 26 4 9 13 19-36 21
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34 тур
14.04 19:00
Алания – Волгарь
 - : -
15.04 11:30
Енисей – Балтика
 - : -
15.04 12:00
Уфа – Акрон
 - : -
15.04 14:00
Родина – Динамо Мх
 - : -
15.04 16:00
Рубин – Шинник
 - : -
15.04 16:00
Волга – Арсенал
 - : -
15.04 17:00
КАМАЗ – Велес
 - : -
15.04 17:30
Нефтехимик – Краснодар-2
 - : -
15.04 19:00
Кубань – СКА-Хаб.
 - : -
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Гедеон Гузина

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Балтика

 12
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Нури Абдоков

Кубань

 10
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Иван Тимошенко

Родина

 9
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Сергей Ткачев

Сергей Ткачев

Арсенал Т

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 24 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 24 1 1
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Балтика

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