Иван Енин: «Переход в «Черноморец» произошел быстро»

Полузащитник «Черноморца» Иван Енин рассказал, как произошел его переход в новую команду.

«Я был на сборах с «Торпедо», и мне агент сообщил, что есть интерес от «Черноморца». Мы решили, что пусть клубы общаются. Потом «Торпедо» сообщило, что я могу разговаривать с «Черноморцем» и обсуждать условия личного контракта. Переход быстро произошел, буквально за пару дней все было решено», — приводит слова Енина «РБ Спорт».

Енин 15 февраля перешел в «Черноморец» из «Торпедо».