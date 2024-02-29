Иван Енин: «Переход в «Черноморец» произошел быстро»
Полузащитник «Черноморца» Иван Енин рассказал, как произошел его переход в новую команду.
«Я был на сборах с «Торпедо», и мне агент сообщил, что есть интерес от «Черноморца». Мы решили, что пусть клубы общаются. Потом «Торпедо» сообщило, что я могу разговаривать с «Черноморцем» и обсуждать условия личного контракта. Переход быстро произошел, буквально за пару дней все было решено», — приводит слова Енина «РБ Спорт».
Енин 15 февраля перешел в «Черноморец» из «Торпедо».
Источник: РБ Спорт
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|
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|4
|33-20
|39
|
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|21
|10
|8
|3
|28-15
|38
|
3
|Динамо Мх
|21
|11
|4
|6
|21-11
|37
|
4
|Акрон
|21
|10
|5
|6
|27-17
|35
|
5
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|21
|10
|5
|6
|28-20
|35
|
6
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|21
|8
|8
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|24-25
|32
|
7
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|21
|8
|7
|6
|32-20
|31
|
8
|Нефтехимик
|22
|8
|6
|8
|20-20
|30
|
9
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|21
|8
|3
|10
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|27
|
10
|Торпедо
|21
|7
|6
|8
|19-21
|27
|
11
|Шинник
|21
|7
|6
|8
|27-33
|27
|
12
|КАМАЗ
|22
|6
|8
|8
|19-22
|26
|
13
|СКА-Хаб.
|21
|6
|7
|8
|20-23
|25
|
14
|Ленинградец
|21
|6
|6
|9
|16-22
|24
|
15
|Сокол
|21
|6
|5
|10
|19-35
|23
|
16
|Кубань
|21
|5
|5
|11
|17-28
|20
|
17
|Волгарь
|21
|4
|8
|9
|18-27
|20
|
18
|Черноморец
|21
|3
|9
|9
|17-28
|18
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|8.03
|16:15
|
Нефтехимик – КАМАЗ
|2 : 0
|9.03
|10:00
|
Енисей – Акрон
|- : -
|9.03
|14:00
|
Шинник – Родина
|- : -
|9.03
|14:00
|
Волгарь – Химки
|- : -
|10.03
|15:00
|
Кубань – Арсенал
|- : -
|10.03
|15:00
|
Черноморец – СКА-Хаб.
|- : -
|10.03
|16:00
|
Динамо Мх – Ленинградец
|- : -
|10.03
|17:00
|
Алания – Сокол
|- : -
|11.03
|19:30
|
Торпедо – Тюмень
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|12
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|16
|1
|4
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|19
|1
|3
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|14
|1
|2
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