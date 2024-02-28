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28 февраля, 09:30

Бабурин рассказал, в чем Гонгадзе превосходит Халка

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин в интервью «СЭ» сравнил силу ударов форварда московского клуба Георгия Гонгадзе и бывшего нападающего «Зенита» Халка.

— У тебя сверхнасыщенная карьера: ты воспитанник «Зенита», а на тренировки с основой попал уже в 16 лет. Как так вышло?

— Даже не помню, подписал ли я к тому моменту профессиональный контракт... Шел мой второй сбор с дублем. Тренировались мы в Турции. Там же, но в другом городе работала основа «Зенита». У них было три вратаря — кажется, Малафеев, Жевнов и Бородин. И двое травмировались. Поэтому Юрия Окрошидзе (тренер вратарей дубля. — Прим. «СЭ») попросили прислать кого-нибудь из молодых — вот он и отправил меня. Я поехал, но в тот же день вернулся обратно, потому что у них сбор заканчивался. Но уже летом меня взяли на полноценные сборы с главной командой.

— Артем Ребров рассказывал: «Однажды взял пенальти от Халка — локоть чуть не оторвался, потом болело три недели». На тренировках Халк так же лупил?

— Не сказал бы. Я сейчас больше страдаю от ударов Жоры Гонгадзе, ха-ха! У него очень плотные выстрелы — постоянно с ним шутим на эту тему, — сказал Бабурин «СЭ».

30-летний Бабурин играет за «Торпедо» с 2022 года. До этого он выступал за «Ростов», «Краснодар», «Рубин» и «Зенит».

Егор Бабурин. «Перед взвешиванием Карпин говорил: «Ну что, жиробасы...» Нойер, «Слово пацана»: интервью Бабурина
Егор Бабурин
Халк
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Георгий Гонгадзе
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 21 11 6 4 33-20 39
2
 Арсенал 21 10 8 3 28-15 38
3
 Динамо Мх 21 11 4 6 21-11 37
4
 Акрон 21 10 5 6 27-17 35
5
 Тюмень 21 10 5 6 28-20 35
6
 Алания 21 8 8 5 24-25 32
7
 Родина 21 8 7 6 32-20 31
8
 Нефтехимик 22 8 6 8 20-20 30
9
 Енисей 21 8 3 10 31-29 27
10
 Торпедо 21 7 6 8 19-21 27
11
 Шинник 21 7 6 8 27-33 27
12
 КАМАЗ 22 6 8 8 19-22 26
13
 СКА-Хаб. 21 6 7 8 20-23 25
14
 Ленинградец 21 6 6 9 16-22 24
15
 Сокол 21 6 5 10 19-35 23
16
 Кубань 21 5 5 11 17-28 20
17
 Волгарь 21 4 8 9 18-27 20
18
 Черноморец 21 3 9 9 17-28 18
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
8.03 16:15
Нефтехимик – КАМАЗ
 2 : 0
9.03 10:00
Енисей – Акрон
 - : -
9.03 14:00
Шинник – Родина
 - : -
9.03 14:00
Волгарь – Химки
 - : -
10.03 15:00
Кубань – Арсенал
 - : -
10.03 15:00
Черноморец – СКА-Хаб.
 - : -
10.03 16:00
Динамо Мх – Ленинградец
 - : -
10.03 17:00
Алания – Сокол
 - : -
11.03 19:30
Торпедо – Тюмень
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 12
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 16 1 4
Денис Самойлов

Денис Самойлов

Тюмень

 19 1 3
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 14 1 2
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