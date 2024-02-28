Бабурин рассказал, в чем Гонгадзе превосходит Халка

Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин в интервью «СЭ» сравнил силу ударов форварда московского клуба Георгия Гонгадзе и бывшего нападающего «Зенита» Халка.

— У тебя сверхнасыщенная карьера: ты воспитанник «Зенита», а на тренировки с основой попал уже в 16 лет. Как так вышло?

— Даже не помню, подписал ли я к тому моменту профессиональный контракт... Шел мой второй сбор с дублем. Тренировались мы в Турции. Там же, но в другом городе работала основа «Зенита». У них было три вратаря — кажется, Малафеев, Жевнов и Бородин. И двое травмировались. Поэтому Юрия Окрошидзе (тренер вратарей дубля. — Прим. «СЭ») попросили прислать кого-нибудь из молодых — вот он и отправил меня. Я поехал, но в тот же день вернулся обратно, потому что у них сбор заканчивался. Но уже летом меня взяли на полноценные сборы с главной командой.

— Артем Ребров рассказывал: «Однажды взял пенальти от Халка — локоть чуть не оторвался, потом болело три недели». На тренировках Халк так же лупил?

— Не сказал бы. Я сейчас больше страдаю от ударов Жоры Гонгадзе, ха-ха! У него очень плотные выстрелы — постоянно с ним шутим на эту тему, — сказал Бабурин «СЭ».

30-летний Бабурин играет за «Торпедо» с 2022 года. До этого он выступал за «Ростов», «Краснодар», «Рубин» и «Зенит».