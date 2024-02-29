Футболист «Черноморца» Енин: «Гаранин — очень умный тренер»

Футболист новороссийского «Черноморца» Иван Енин рассказал, как ему работается с главным тренером клуба Вадимом Гараниным.

«У нас было общение с руководством и главным тренером. Сказали друг другу, как будем играть, и нашли общий язык. Гаранин — очень умный тренер. Вадим Вячеславович хочет видеть агрессивную игру впереди, активный прессинг, разрезающие передачи. Это очень интересно», — приводит слова Енина «РБ Спорт».

Гаранин ранее работал главным тренером в «Сочи», «Енисее» и других клубах.