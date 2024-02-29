Футболист «Черноморца» Енин: «Гаранин — очень умный тренер»
Футболист новороссийского «Черноморца» Иван Енин рассказал, как ему работается с главным тренером клуба Вадимом Гараниным.
«У нас было общение с руководством и главным тренером. Сказали друг другу, как будем играть, и нашли общий язык. Гаранин — очень умный тренер. Вадим Вячеславович хочет видеть агрессивную игру впереди, активный прессинг, разрезающие передачи. Это очень интересно», — приводит слова Енина «РБ Спорт».
Гаранин ранее работал главным тренером в «Сочи», «Енисее» и других клубах.
Источник: РБ Спорт
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|38
|
3
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|11
|4
|6
|21-11
|37
|
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|21
|10
|5
|6
|27-17
|35
|
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|10
|5
|6
|28-20
|35
|
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|24-25
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|
7
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|21
|8
|7
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|32-20
|31
|
8
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|22
|8
|6
|8
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|30
|
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|8
|3
|10
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|27
|
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|21
|7
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|8
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|27
|
11
|Шинник
|21
|7
|6
|8
|27-33
|27
|
12
|КАМАЗ
|22
|6
|8
|8
|19-22
|26
|
13
|СКА-Хаб.
|21
|6
|7
|8
|20-23
|25
|
14
|Ленинградец
|21
|6
|6
|9
|16-22
|24
|
15
|Сокол
|21
|6
|5
|10
|19-35
|23
|
16
|Кубань
|21
|5
|5
|11
|17-28
|20
|
17
|Волгарь
|21
|4
|8
|9
|18-27
|20
|
18
|Черноморец
|21
|3
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|8.03
|16:15
|
Нефтехимик – КАМАЗ
|2 : 0
|9.03
|10:00
|
Енисей – Акрон
|- : -
|9.03
|14:00
|
Шинник – Родина
|- : -
|9.03
|14:00
|
Волгарь – Химки
|- : -
|10.03
|15:00
|
Кубань – Арсенал
|- : -
|10.03
|15:00
|
Черноморец – СКА-Хаб.
|- : -
|10.03
|16:00
|
Динамо Мх – Ленинградец
|- : -
|10.03
|17:00
|
Алания – Сокол
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|11.03
|19:30
|
Торпедо – Тюмень
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ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|12
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
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|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
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|И
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Заур Тарба
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|4
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