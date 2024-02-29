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29 февраля, 12:49

Футболист «Черноморца» Енин: «Гаранин — очень умный тренер»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футболист новороссийского «Черноморца» Иван Енин рассказал, как ему работается с главным тренером клуба Вадимом Гараниным.

«У нас было общение с руководством и главным тренером. Сказали друг другу, как будем играть, и нашли общий язык. Гаранин — очень умный тренер. Вадим Вячеславович хочет видеть агрессивную игру впереди, активный прессинг, разрезающие передачи. Это очень интересно», — приводит слова Енина «РБ Спорт».

Гаранин ранее работал главным тренером в «Сочи», «Енисее» и других клубах.

Источник: РБ Спорт
ФК Черноморец (Новороссийск)
Вадим Гаранин
Иван Енин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 21 11 6 4 33-20 39
2
 Арсенал 21 10 8 3 28-15 38
3
 Динамо Мх 21 11 4 6 21-11 37
4
 Акрон 21 10 5 6 27-17 35
5
 Тюмень 21 10 5 6 28-20 35
6
 Алания 21 8 8 5 24-25 32
7
 Родина 21 8 7 6 32-20 31
8
 Нефтехимик 22 8 6 8 20-20 30
9
 Енисей 21 8 3 10 31-29 27
10
 Торпедо 21 7 6 8 19-21 27
11
 Шинник 21 7 6 8 27-33 27
12
 КАМАЗ 22 6 8 8 19-22 26
13
 СКА-Хаб. 21 6 7 8 20-23 25
14
 Ленинградец 21 6 6 9 16-22 24
15
 Сокол 21 6 5 10 19-35 23
16
 Кубань 21 5 5 11 17-28 20
17
 Волгарь 21 4 8 9 18-27 20
18
 Черноморец 21 3 9 9 17-28 18
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
8.03 16:15
Нефтехимик – КАМАЗ
 2 : 0
9.03 10:00
Енисей – Акрон
 - : -
9.03 14:00
Шинник – Родина
 - : -
9.03 14:00
Волгарь – Химки
 - : -
10.03 15:00
Кубань – Арсенал
 - : -
10.03 15:00
Черноморец – СКА-Хаб.
 - : -
10.03 16:00
Динамо Мх – Ленинградец
 - : -
10.03 17:00
Алания – Сокол
 - : -
11.03 19:30
Торпедо – Тюмень
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 12
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 16 1 4
Денис Самойлов

Денис Самойлов

Тюмень

 19 1 3
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 14 1 2
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