Почивалин подписал контракт с «Ротором»
14:35
Защитник Валерий Почивалин перешел в «Ротор», сообщается в официальном Twitter клуба.
28-летний игрок уже прошел тестирование на коронавирус, чтобы начать тренироваться с волгоградцами. Последним клубом защитника был казахстанский «Иртыш».
«Ротор» по окончании сезона получил право выступать в РПЛ.
Валерий Почивалин стал футболистом «Ротора»— ФК «Ротор» (@RotorFc) June 26, 2020
Почивалин Валерий Эдуардович
Амплуа: защитник
Дата рождения: 11 апреля 1992 год (28 лет), Павловск, Воронежская область.
Рост: 178 см, вес: 65 кг
Предыдущий клуб: «Иртыш» #Ротор #ФНЛ #РПЛ pic.twitter.com/8ElL2r2Egl
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