Почивалин подписал контракт с «Ротором»

Защитник Валерий Почивалин перешел в «Ротор», сообщается в официальном Twitter клуба.

28-летний игрок уже прошел тестирование на коронавирус, чтобы начать тренироваться с волгоградцами. Последним клубом защитника был казахстанский «Иртыш».

«Ротор» по окончании сезона получил право выступать в РПЛ.