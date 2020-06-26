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Почивалин подписал контракт с «Ротором»

14:35
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Защитник Валерий Почивалин перешел в «Ротор», сообщается в официальном Twitter клуба.

28-летний игрок уже прошел тестирование на коронавирус, чтобы начать тренироваться с волгоградцами. Последним клубом защитника был казахстанский «Иртыш».

«Ротор» по окончании сезона получил право выступать в РПЛ.

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