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Пикущак рассказал, как отреагировал на увольнение Калешина из «Акрона»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий и тренер «Краснодара» Игорь Пикущак рассказал, как отреагировал на увольнение Игоря Калешина из «Акрона».

«Немного странно. Знаю Женю, он парень откровенный. Думаю, честно сказал про свое видение. Он сам признался, что выступил сильно откровенно в каких-то интервью. Но клуб частный. Владелец имеет право делать то, что захочет. Однако какие-то цели надо проговаривать до подписания контракта. И либо брать тренера со своими идеями, либо под уже имеющуюся философию», — приводит слова Пикущака «РБ Спорт».

«Акрон» объявил об увольнении Калешина с поста главного тренера 27 ноября. Он возглавлял команду с сентября 2022 года. Отмечалось, что клуб принял решение прекратить сотрудничество с 45-летним специалистом из-за разногласий в пути развития.

Под руководством Калешина «Акрон» провел 57 матчей во всех турнирах, одержав 28 побед, 19 раз сыграв вничью и потерпев 10 поражений.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-pikushhak-ob-uvol-nenii-kaleshina-vladelets-imeet-pravo-delat-to-chto-zahochet/
Игорь Калешин
Игорь Пикущак
Футбол
Первая лига
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
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Джонатан Окоронкво

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Иван Тимошенко

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Ислам Машуков

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