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Пикущак — об увольнении из «Акрона»: «Генеральный директор на меня капал»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший тренер «Акрона» Игорь Пикущак рассказал об увольнении из тольяттинского клуба в 2021 году.

«История вообще смешная. Пришел новый генеральный директор, и он решил сменить тренера. Он пришел, взял спортивного директора из Шотландии. Перед отпуском мне сказали, что все нормально, работаем. Я улетел, мне позвонили и заявили, что хотят расторгнуть контракт. Пригласили какого-то испанца, но через несколько месяцев началась СВО, он собрал вещи и уехал. При этом спортивный директор из Шотландии никуда не хотел уезжать, но его попросили. Мы строили команду, все шло хорошо, но начались странные движения со стороны. Я когда прилетел уже за вещами, то позвонил владельцу клуба Морозову. И он объяснил, что генеральный директор на меня капал. Говорил, что я агентский, какой-то еще. Хотя за все время моей работы за деньги пришел только один человек. По сути, собрал костяк, который сейчас борется за выход в РПЛ, а весной показал себя в Кубке», — приводит слова тренера «РБ Спорт».

40-летний Пикущак работал в тренерском штабе «Акрона» с 2020 по 2021 годы.

Источник: РБ Спорт
Игорь Пикущак
Футбол
Первая лига
ФК Акрон
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Пикущак рассказал, как отреагировал на увольнение Калешина из «Акрона»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
Результаты / календарь
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30 тур
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
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Джонатан Окоронкво

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Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

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Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

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Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

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Никита Глушков

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