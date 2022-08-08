Первая лига может ввести повторные ограничения на посещение спортивных мероприятий

В первую лигу могут вернуться ограничения на посещение матчей, связанные с коронавирусом, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, клубы получили письмо от администрации первой лиги, в котором содержится просьба о предоставлении сведений об устанавлении региональным управлением Роспотребнадзора спецрежима, связанного с проведением массовых и спортивных мероприятий: необходимость наличия QR-кода, ПЦР-теста участникам соревнований, наличия масочного режима, ограничений вместительности на стадионе.

Ранее депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что из-за коронавируса возможно введение повторых временных ограничений на посещение спортивных мероприятий.