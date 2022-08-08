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Сегодня, 15:00

Защитник «Уфы» Сандрачук перенес операцию на ноге

Алексей Еремин
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Защитник «Уфы» Александр Сандрачук был успешно прооперирован в Санкт-Петербурге. Игрок повредил крестообразные связки в матче 3-го тура первой лиги против «Рубина» (0:0).

«Все хорошо, операция успешно прошла, начинаю восстанавливаться», — приводит слова Сандрачука пресс-служба уфимской команды.

20-летний защитник «Уфы» Сандрачук в матче с «Рубином» вышел на замену по ходу второго тайма. В одном из моментов при обработке мяча игрок неудачно поставил ногу на газон.

В матче 4-го тура первой лиги «Уфа» проиграла в домашнем матче «Алании» (1:3). Башкирский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка.

Источник: https://t.me/fcufa_team
Футбол
Первая лига
ФК Уфа
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