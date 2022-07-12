В Госдуме не исключили введение повторных ограничений на посещаемость спортивных мероприятий

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала ситуацию с возможным понижением посещаемости матчей Мир РПЛ.

— Сейчас ношение масок в Москве снова носит рекомендательный характер из-за ковида, плюс учитываем бойкоты фанатов из-за Fan ID. Нет ли опасений, что трибуны вновь будут пустые?

— Вы сами назвали очень важные вводные данные. Возможно, что из-за коронавируса будут опять какие-то временные ограничения. Все как-то расслабились, Суперкубок прошел с серьезным заполнением трибун. Посмотрим, такая жизнь, мы все теперь быстро ориентируемся, уже не так негативно это воспринимаем, а как должное, — сказала Журова «СЭ».

— Исходя из этого, ухудшение посещаемости возможно?

— Главное, чтобы на Fan ID так не реагировали болельщики. Понятно, что систему надо совершенствовать, там есть нюансы по ряду моментов, которые надо быстро устранять. Что касается короновариуса, дай бог, чтобы он так не распространился в этот раз. Знаю, что в Китае есть нюансы, из-за этого к нам не приехал даже руководитель Китая. Не хотелось бы очередной волны, но антитела я на всякий случай проверила.

Оперштаб по коронавирусу порекомендовал москвичам снова носить маски в закрытых общественных помещениях.

Также активные фанаты некоторых команд собираются бойкотировать матчи Мир РПЛ из-за введения паспорта болельщика.