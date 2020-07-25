Парфенов, скорее всего, возглавит «Крылья Советов»

Дмитрий Парфенов, который недавно покинул пост главного тренера «Урала», является одним из претендентов на пост главного тренера «Крыльев Советов». Сегодня самарцев покинул Андрей Талалаев, который переходит на работу в «Ахмат», чтобы остаться в РПЛ.

«Крылья» обращались к Парфенову еще во время работы в «Урале» — до назначения Талалаева на место Миодрага Божовича и повторно совсем недавно. (Вячеслав Короткин)