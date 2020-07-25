Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Парфенов, скорее всего, возглавит «Крылья Советов»

20:15
Дмитрий Парфенов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Парфенов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Дмитрий Парфенов, который недавно покинул пост главного тренера «Урала», является одним из претендентов на пост главного тренера «Крыльев Советов». Сегодня самарцев покинул Андрей Талалаев, который переходит на работу в «Ахмат», чтобы остаться в РПЛ.

«Крылья» обращались к Парфенову еще во время работы в «Урале» — до назначения Талалаева на место Миодрага Божовича и повторно совсем недавно. (Вячеслав Короткин)

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир