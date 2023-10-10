Парфенов рассказал о причинах ухода из «Родины»
Дмитрий Парфенов рассказал о причинах ухода с поста главного тренера «Родины».
10 октября тренер и руководство клуба приняли совместное решение приостановить сотрудничество. Новым главным тренером «Родины» стал испанец Франк Артига.
«Решение о расставании было принято совместно, вчера вечером. Считаю, что мы демонстрировали качественную игру и все, ну или почти все, делали правильно. Но, возможно, нам не хватало фарта, мы попали в череду матчей, в которых теряем очки вопреки тому, как складывались матчи. Взять последний матч с «Кубанью», мы уже к середине первого тайма обязаны были вести со счетом 3:0, а вместо этого пропустили гол в компенсированное время и получили поражение. И, возможно, настал момент, когда нужны изменения, чтобы фортуна вернулась к команде, и «Родина» начала добиваться результата, которого все ждут. Повторюсь, у нас собрана очень хорошая команда, и я не сомневаюсь, что она добьется цели, поставленной на сезон», — приводит слова Парфенова пресс-служба клуба.
49-летний специалист возглавлял «Родину» с июня 2022 года. Под его руководством команда в сезоне-2022/23 Мелбет-Первой лиге заняла пятое место и завоевала право участия в стыковых матчах за попадание в РПЛ. В стыках «Родина» по сумме двух встреч проиграла «Пари НН».
В этом сезоне первой лиги команда занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков в 13 играх.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|13
|7
|4
|2
|16-11
|25
|
2
|Динамо Мх
|13
|7
|3
|3
|14-6
|24
|
3
|Акрон
|13
|6
|3
|4
|16-9
|21
|
4
|Химки
|13
|6
|3
|4
|17-14
|21
|
5
|Шинник
|13
|6
|2
|5
|17-16
|20
|
6
|Тюмень
|13
|5
|5
|3
|18-13
|20
|
7
|СКА-Хаб.
|13
|5
|3
|5
|15-14
|18
|
8
|Торпедо
|13
|5
|3
|5
|12-13
|18
|
9
|Сокол
|13
|5
|3
|5
|12-19
|18
|
10
|Арсенал
|13
|4
|6
|3
|13-12
|18
|
11
|Родина
|13
|4
|5
|4
|19-16
|17
|
12
|Черноморец
|13
|3
|8
|2
|14-13
|17
|
13
|КАМАЗ
|13
|4
|4
|5
|9-11
|16
|
14
|Енисей
|13
|4
|3
|6
|17-17
|15
|
15
|Нефтехимик
|13
|4
|3
|6
|10-14
|15
|
16
|Ленинградец
|13
|3
|5
|5
|10-15
|14
|
17
|Кубань
|13
|2
|3
|8
|7-15
|9
|
18
|Волгарь
|13
|1
|6
|6
|11-19
|9
|14.10
|11:30
|
СКА-Хаб. – Арсенал
|- : -
|14.10
|14:00
|
КАМАЗ – Шинник
|- : -
|14.10
|14:00
|
Сокол – Нефтехимик
|- : -
|14.10
|16:00
|
Динамо Мх – Черноморец
|- : -
|14.10
|16:00
|
Тюмень – Волгарь
|- : -
|14.10
|17:00
|
Алания – Ленинградец
|- : -
|14.10
|17:30
|
Кубань – Торпедо
|- : -
|14.10
|18:00
|
Химки – Енисей
|- : -
|14.10
|20:00
|
Родина – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|7
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Егор Иванов
Енисей
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|10
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|5
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|10
|1
|0