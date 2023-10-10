Парфенов рассказал о причинах ухода из «Родины»

Дмитрий Парфенов рассказал о причинах ухода с поста главного тренера «Родины».

10 октября тренер и руководство клуба приняли совместное решение приостановить сотрудничество. Новым главным тренером «Родины» стал испанец Франк Артига.

«Решение о расставании было принято совместно, вчера вечером. Считаю, что мы демонстрировали качественную игру и все, ну или почти все, делали правильно. Но, возможно, нам не хватало фарта, мы попали в череду матчей, в которых теряем очки вопреки тому, как складывались матчи. Взять последний матч с «Кубанью», мы уже к середине первого тайма обязаны были вести со счетом 3:0, а вместо этого пропустили гол в компенсированное время и получили поражение. И, возможно, настал момент, когда нужны изменения, чтобы фортуна вернулась к команде, и «Родина» начала добиваться результата, которого все ждут. Повторюсь, у нас собрана очень хорошая команда, и я не сомневаюсь, что она добьется цели, поставленной на сезон», — приводит слова Парфенова пресс-служба клуба.

49-летний специалист возглавлял «Родину» с июня 2022 года. Под его руководством команда в сезоне-2022/23 Мелбет-Первой лиге заняла пятое место и завоевала право участия в стыковых матчах за попадание в РПЛ. В стыках «Родина» по сумме двух встреч проиграла «Пари НН».

В этом сезоне первой лиги команда занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков в 13 играх.