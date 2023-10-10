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Сегодня, 14:40

Спортивный директор «Родины» высказался об уходе Парфенова с поста главного тренера

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал уход Дмитрия Парфенова с поста главного тренера клуба. Новым главным тренером москвичей стал испанец Франк Артига, ранее возглавлявший вторую команду.

«Клуб признателен Дмитрию Владимировичу за работу, за отношение к делу, к игрокам, к персоналу. Решение о смене тренерского штаба, принятое совместно с Дмитрием Владимировичем, не простое. Иногда обстоятельства вынуждают пойти на перемены.

Он очень переживает за команду и верит, что мы сможем решить поставленные на сезон задачи. Мы будем на связи. Надеюсь, что в скором времени Дмитрий Владимирович получит новый профессиональный вызов. Будем за него болеть. При этом, если после некоторой паузы и решения личных вопросов он будет готов принять предложение о работе в структуре одного из наших проектов, буду очень рад», — приводит слова Зинина пресс-служба клуба.

49-летний Парфенов возглавлял «Родину» с июня 2022 года. Под его руководством команда в сезоне-2022/23 Мелбет-Первой лиге заняла пятое место и завоевала право участия в стыковых матчах за попадание в РПЛ. В стыках «Родина» по сумме двух встреч проиграла «Пари НН».

В этом сезоне ФНЛ команда занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков в 13 играх.

Источник: https://t.me/fcrodinamoscow/9761
Дмитрий Парфенов
Первая лига
ФК Родина
Алексей Зинин
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Парфенов рассказал о причинах ухода из «Родины»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 13 7 4 2 16-11 25
2
 Динамо Мх 13 7 3 3 14-6 24
3
 Акрон 13 6 3 4 16-9 21
4
 Химки 13 6 3 4 17-14 21
5
 Шинник 13 6 2 5 17-16 20
6
 Тюмень 13 5 5 3 18-13 20
7
 СКА-Хаб. 13 5 3 5 15-14 18
8
 Торпедо 13 5 3 5 12-13 18
9
 Сокол 13 5 3 5 12-19 18
10
 Арсенал 13 4 6 3 13-12 18
11
 Родина 13 4 5 4 19-16 17
12
 Черноморец 13 3 8 2 14-13 17
13
 КАМАЗ 13 4 4 5 9-11 16
14
 Енисей 13 4 3 6 17-17 15
15
 Нефтехимик 13 4 3 6 10-14 15
16
 Ленинградец 13 3 5 5 10-15 14
17
 Кубань 13 2 3 8 7-15 9
18
 Волгарь 13 1 6 6 11-19 9
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14.10 11:30
СКА-Хаб. – Арсенал
 - : -
14.10 14:00
КАМАЗ – Шинник
 - : -
14.10 14:00
Сокол – Нефтехимик
 - : -
14.10 16:00
Динамо Мх – Черноморец
 - : -
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Тюмень – Волгарь
 - : -
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