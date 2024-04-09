Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 19:37

Кто должен возглавить «Кубань» после Евсеева? Мнение Щербаченко

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Эксперт «СЭ» по первой лиге Федор Щербаченко прокомментировал ситуацию в «Кубани». Вчера Вадим Евсеев покинул пост главного тренера команды.

— Вы не чужой человек для «Кубани». Не рассматриваете вариант вновь поработать в клубе?

— Нет. Сейчас у меня другие планы. Но, конечно, переживаю за команду. Плохая история... Матч с «Черноморцем, мягко говоря, не убедил. Думаю, Вадим Евсеев понял, что не готов изменить ситуацию. В итоге он решил дать шанс новому наставнику, который, возможно, спасет краснодарцев. Хотя все это уже становится некоей традицией. Мы помним, как Александр Григорян встал у руля желто-зеленых на последние три игры и смог их оставить в ФНЛ. Сейчас приходится констатировать, что «Кубань» — один из главных кандидатов на вылет.

— Что же делать?

— Ходят разные разговоры о новом тренере и путях развития клуба. Один из вариантов — старый новый инвестор приходит в «Кубань», возвращается туда со своим менеджментом и начинает исправлять ситуацию. Мне этот вариант кажется весьма перспективным. Почему? Люди доказали в свое время, что могут решать серьезные задачи, вплоть до участия в еврокубках. Надо срочно что-то менять. 800 человек на трибунах — это серьезный звоночек. Значит, увы, команда не выполняет социальную функцию. Нужно, чтобы «Кубань вновь вызывала к себе интерес.

— Кого вы видите новым главным тренером команды?

— Знаю, что есть шорт-лист кандидатов. Говорят, что рассматриваются специалисты, которые в разных ролях работали в «Кубани». Это Маминов, Евдокимов, Сосницкий, Южанин и другие. Многие из них, естественно, будут заключать контракты минимум на год. Но никто не знает, где окажется «Кубань» по окончании этого сезона.

— Так кто, на ваш взгляд, приоритетный вариант?

— Моя версия: Николай Николаевич Южанин. Почему он? Сейчас нужен местный тренер. Южанин работает в системе клуба, в академии, знает все детали, нюансы. Довольно опытный специалист, многое прошедший. Почему бы не дать ему шанс спасти команду и предложить пока контракт до конца сезона? Не забывайте, что Южанин выводил «Кубань» в РПЛ. Думаю, ему по силам сделать хотя бы так, чтобы «Кубань» смотрелась на поле достойно, а не так, как она выглядела в Новороссийске. А возможно, Южанину и удастся сохранить краснодарцам прописку в первой лиге.

Евсеев возглавлял «Кубань» с 11 сентября 2023 года. Под руководством 48-летнего специалиста команда провела 17 матчей — 4 победы, 5 ничьих и 8 поражений. Краснодарцы после 25 туров с 22 очками занимают 17-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.

Вадим Евсеев
Первая лига
ФК Кубань
Федор Щербаченко
1
Читайте также
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
Лидия Иванова сравнила главу МОК Баха с проданной невестой
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Чемпионат мира по сексу провалился из-за болезней «спортсменов» и сутенерства. А организаторов обвинили в невыплате призовых
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Химки» — «Арсенал»: видеообзор матча первой лиги

Овчинников о Талалаеве: «Он в каждой команде все доказывает, как сейчас и в «Химках»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 25 13 6 6 40-29 45
2
 Акрон 25 13 6 6 35-21 45
3
 Динамо Мх 25 13 5 7 26-14 44
4
 Арсенал 25 10 11 4 30-18 41
5
 Родина 25 11 8 6 39-21 41
6
 Алания 25 9 10 6 29-30 37
7
 Тюмень 25 10 7 8 28-23 37
8
 Нефтехимик 25 10 7 8 25-22 37
9
 Енисей 25 10 3 12 41-34 33
10
 СКА-Хаб. 25 8 7 10 25-28 31
11
 Торпедо 25 8 7 10 21-25 31
12
 Шинник 25 8 7 10 29-36 31
13
 КАМАЗ 25 7 9 9 23-26 30
14
 Черноморец 25 7 9 9 26-29 30
15
 Ленинградец 25 6 8 11 19-31 26
16
 Сокол 25 6 7 12 21-41 25
17
 Кубань 25 5 7 13 18-33 22
18
 Волгарь 25 4 10 11 20-34 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
13.04 00:00
Химки – Шинник
 - : -
13.04 00:00
Енисей – Алания
 - : -
13.04 00:00
Волгарь – Тюмень
 - : -
13.04 00:00
Арсенал – СКА-Хаб.
 - : -
13.04 00:00
Черноморец – Акрон
 - : -
14.04 00:00
Родина – Ленинградец
 - : -
14.04 00:00
Кубань – КАМАЗ
 - : -
14.04 13:30
Сокол – Торпедо
 - : -
15.04 19:00
Нефтехимик – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 20 1 6
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 12 1 5
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 17 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости