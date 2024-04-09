Кто должен возглавить «Кубань» после Евсеева? Мнение Щербаченко
Эксперт «СЭ» по первой лиге Федор Щербаченко прокомментировал ситуацию в «Кубани». Вчера Вадим Евсеев покинул пост главного тренера команды.
— Вы не чужой человек для «Кубани». Не рассматриваете вариант вновь поработать в клубе?
— Нет. Сейчас у меня другие планы. Но, конечно, переживаю за команду. Плохая история... Матч с «Черноморцем, мягко говоря, не убедил. Думаю, Вадим Евсеев понял, что не готов изменить ситуацию. В итоге он решил дать шанс новому наставнику, который, возможно, спасет краснодарцев. Хотя все это уже становится некоей традицией. Мы помним, как Александр Григорян встал у руля желто-зеленых на последние три игры и смог их оставить в ФНЛ. Сейчас приходится констатировать, что «Кубань» — один из главных кандидатов на вылет.
— Что же делать?
— Ходят разные разговоры о новом тренере и путях развития клуба. Один из вариантов — старый новый инвестор приходит в «Кубань», возвращается туда со своим менеджментом и начинает исправлять ситуацию. Мне этот вариант кажется весьма перспективным. Почему? Люди доказали в свое время, что могут решать серьезные задачи, вплоть до участия в еврокубках. Надо срочно что-то менять. 800 человек на трибунах — это серьезный звоночек. Значит, увы, команда не выполняет социальную функцию. Нужно, чтобы «Кубань вновь вызывала к себе интерес.
— Кого вы видите новым главным тренером команды?
— Знаю, что есть шорт-лист кандидатов. Говорят, что рассматриваются специалисты, которые в разных ролях работали в «Кубани». Это Маминов, Евдокимов, Сосницкий, Южанин и другие. Многие из них, естественно, будут заключать контракты минимум на год. Но никто не знает, где окажется «Кубань» по окончании этого сезона.
— Так кто, на ваш взгляд, приоритетный вариант?
— Моя версия: Николай Николаевич Южанин. Почему он? Сейчас нужен местный тренер. Южанин работает в системе клуба, в академии, знает все детали, нюансы. Довольно опытный специалист, многое прошедший. Почему бы не дать ему шанс спасти команду и предложить пока контракт до конца сезона? Не забывайте, что Южанин выводил «Кубань» в РПЛ. Думаю, ему по силам сделать хотя бы так, чтобы «Кубань» смотрелась на поле достойно, а не так, как она выглядела в Новороссийске. А возможно, Южанину и удастся сохранить краснодарцам прописку в первой лиге.
Евсеев возглавлял «Кубань» с 11 сентября 2023 года. Под руководством 48-летнего специалиста команда провела 17 матчей — 4 победы, 5 ничьих и 8 поражений. Краснодарцы после 25 туров с 22 очками занимают 17-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|25
|13
|6
|6
|40-29
|45
|
2
|Акрон
|25
|13
|6
|6
|35-21
|45
|
3
|Динамо Мх
|25
|13
|5
|7
|26-14
|44
|
4
|Арсенал
|25
|10
|11
|4
|30-18
|41
|
5
|Родина
|25
|11
|8
|6
|39-21
|41
|
6
|Алания
|25
|9
|10
|6
|29-30
|37
|
7
|Тюмень
|25
|10
|7
|8
|28-23
|37
|
8
|Нефтехимик
|25
|10
|7
|8
|25-22
|37
|
9
|Енисей
|25
|10
|3
|12
|41-34
|33
|
10
|СКА-Хаб.
|25
|8
|7
|10
|25-28
|31
|
11
|Торпедо
|25
|8
|7
|10
|21-25
|31
|
12
|Шинник
|25
|8
|7
|10
|29-36
|31
|
13
|КАМАЗ
|25
|7
|9
|9
|23-26
|30
|
14
|Черноморец
|25
|7
|9
|9
|26-29
|30
|
15
|Ленинградец
|25
|6
|8
|11
|19-31
|26
|
16
|Сокол
|25
|6
|7
|12
|21-41
|25
|
17
|Кубань
|25
|5
|7
|13
|18-33
|22
|
18
|Волгарь
|25
|4
|10
|11
|20-34
|22
|13.04
|00:00
|
Химки – Шинник
|- : -
|13.04
|00:00
|
Енисей – Алания
|- : -
|13.04
|00:00
|
Волгарь – Тюмень
|- : -
|13.04
|00:00
|
Арсенал – СКА-Хаб.
|- : -
|13.04
|00:00
|
Черноморец – Акрон
|- : -
|14.04
|00:00
|
Родина – Ленинградец
|- : -
|14.04
|00:00
|
Кубань – КАМАЗ
|- : -
|14.04
|13:30
|
Сокол – Торпедо
|- : -
|15.04
|19:00
|
Нефтехимик – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|20
|1
|6
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|12
|1
|5
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|17
|1
|3