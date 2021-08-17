Отстраненные арбитры Кукуян, Панин и Матюнин поддержат форму в ФНЛ

Определены судьи, инспекторы и делегаты матчей 7-го тура первенства России (Олимп-ФНЛ), которые пройдут 20 и 21 августа. Как сообщает сайт лиги, назначения получили:

«Текстильщик» — «Спартак-2» — Сергей Куликов (Саранск), Александр Чекалин (Воронеж), Алексей Линкин (Воронеж), инспектор Василий Правило (Краснодар), делегат Дмитрий Карабин (Москва).

«Олимп-Долгопрудный» — «Кубань» — Сергей Цыганок (Владивосток), Андрей Кужелев (Ленинградская область), Андрей Пелых (Санкт-Петербург), инспектор Сергей Андреев (Новосибирск), делегат Руслан Киселев (Томск).

«Металлург» — «Краснодар-2» — Кирилл Силантьев (Самара), Сергей Ядров (Калининград), Артем Смирнов (Москва), инспектор Сергей Талагаев (Мытищи), делегат Андрей Губарьков (Москва).

«Нефтехимик» — «Томь» — Игорь Панин (Московская область), Владимир Миневич (Смоленск), Максим Белокур (Находка), инспектор Николай Объедков (Санкт-Петербург), делегат Алексей Харьков (Москва).

«КАМАЗ» — «Балтика» — Владимир Сельдяков (Московская область), Роман Милюченко (Санкт-Петербург), Артур Такарьянц (Ростов-на-Дону), инспектор Алексей Резников (Ярославль), делегат Сергей Бондарь (Московская область).

«СКА-Хабаровск» — «Енисей» — Ян Бобровский (Санкт-Петербург), Михаил Кистанов (Энгельс), Максим Каюмов (Москва), инспектор Владимир Гамеев (Московская область), делегат Владимир Крысин (Хабаровск).

«Оренбург» — «Акрон» — Артем Чистяков (Азов), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Сергей Каруненко (Воронеж), инспектор Игорь Синер (Новосибирск), делегат Петр Петухов (Москва).

«Велес» — «Алания» — Павел Кукуян (Сочи), Алексей Воронцов (Ярославль), Вячеслав Бочков (Сочи), инспектор Андрей Бутенко (Москва), делегат Александр Коротченко (Салават).

«Волгарь» — «Торпедо» — Артур Федоров (Петрозаводск), Кирилл Большаков (Санкт-Петербург), Руслан Шекемов (Нальчик), инспектор Александр Костин (Московская область), делегат Вадим Ильин (Московская область).

«Факел» — «Ротор» — Алексей Матюнин (Москва), Денис Березнов (Москва), Александр Приходько (Москва), инспектор Виктор Лебедев (Санкт-Петербург), делегат Яков Брегман (Москва).

В этом туре в ФНЛ будут работать арбитры Кукуян, Панин и Матюнин, отстраненные от судейства в РПЛ за допущенные ими ошибки.