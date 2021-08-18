Точилин стал главным тренером «Кубани»
22:30
Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин стал новым главным тренером «Кубани», сообщает сайт клуба ФНЛ.
«Кубань» также отметила, что клуб покидают тренеры Тимур Шипшев, Виталий Булыга, Александр Самойленко и тренер по физической подготовке Николай Приймак. Сотрудничество со специалистами прекращено по обоюдному согласию сторон. Все тренеры работали с предыдущим тренером команды Сергеем Первушиным, который покинул клуб 12 августа.
«Кубань» после пяти туров занимает последнее место в турнирной таблице Олимп ФНЛ, набрав всего одно очко.
Дополнительная информация:
https://pfckuban.ru/news/aleksandr-tochilin-novyy-glavnyy-trener-pfk-kuban-/
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