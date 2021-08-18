Точилин стал главным тренером «Кубани»

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин стал новым главным тренером «Кубани», сообщает сайт клуба ФНЛ.

??? Александр Точилин — новый главный тренер ПФК «Кубань»!



? Сегодня перед вечерней тренировкой руководством клуба команде был представлен новый наставник — Александр Точилин! #ПФККубань #АлександрТочилин pic.twitter.com/NLuTPW3ibb — ПФК «Кубань» (@pfckuban) August 18, 2021

«Кубань» также отметила, что клуб покидают тренеры Тимур Шипшев, Виталий Булыга, Александр Самойленко и тренер по физической подготовке Николай Приймак. Сотрудничество со специалистами прекращено по обоюдному согласию сторон. Все тренеры работали с предыдущим тренером команды Сергеем Первушиным, который покинул клуб 12 августа.

«Кубань» после пяти туров занимает последнее место в турнирной таблице Олимп ФНЛ, набрав всего одно очко.