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Точилин стал главным тренером «Кубани»

22:30
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Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин стал новым главным тренером «Кубани», сообщает сайт клуба ФНЛ.

«Кубань» также отметила, что клуб покидают тренеры Тимур Шипшев, Виталий Булыга, Александр Самойленко и тренер по физической подготовке Николай Приймак. Сотрудничество со специалистами прекращено по обоюдному согласию сторон. Все тренеры работали с предыдущим тренером команды Сергеем Первушиным, который покинул клуб 12 августа.

«Кубань» после пяти туров занимает последнее место в турнирной таблице Олимп ФНЛ, набрав всего одно очко.

Дополнительная информация:

https://pfckuban.ru/news/aleksandr-tochilin-novyy-glavnyy-trener-pfk-kuban-/

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Иван Шитик все материалы автора

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