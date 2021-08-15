«Спартак-2» дома обыграл «Аланию»
«Спартак-2» обыграл «Аланию» в матче 6-го тура Олимп-ФНЛ со счетом 3:2.
В составе хозяев мячи забивали Степан Мельников, Владислав Шитов и Артем Воропаев.
У гостей голами отличились Давид Кобесов и Ислам Машуков.
ФНЛ
6-й тур
«Спартак-2» (Москва) — «Алания» (Владикавказ) — 3:2 (2:0)
Голы: Мельников, 7 (1:0). Влад.Шитов, 12 (2:0). Дав.Кобесов, 51 (2:1). Машуков, 61 (2:2). Воропаев, 90 (3:2).
«Спартак-2»: Акмурзин, Петрунин, Воропаев, Гапонов, Литвинов, Денисов, Сунгатулин, Маркитесов, Мельников (Вит.Шитов, 80), Оганесян (Данилин, 88), Влад.Шитов (Голятов, 90+1).
«Алания»: Томаев, Шавлохов, Кочиев, Сосранов (Бутаев, 57), Засеев (Дав.Кобесов, 46), Хабалов, Цараев, Магомедов, Хосонов (Гурциев, 46), Гиоргобиани (Хадарцев, 68), Хубулов (Машуков, 46).
Предупреждения: Маркитесов, 3. Кочиев, 26. Воропаев, 30. Цараев, 47. Сосранов, 57. Хабалов, 74. Литвинов, 90+1.
Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).
15 августа. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
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