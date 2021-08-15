Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ФНЛ

«Спартак-2» дома обыграл «Аланию»

20:07
Теги:

«Спартак-2» обыграл «Аланию» в матче 6-го тура Олимп-ФНЛ со счетом 3:2.

В составе хозяев мячи забивали Степан Мельников, Владислав Шитов и Артем Воропаев.

У гостей голами отличились Давид Кобесов и Ислам Машуков.

ФНЛ

6-й тур

«Спартак-2» (Москва) — «Алания» (Владикавказ) — 3:2 (2:0)

Голы: Мельников, 7 (1:0). Влад.Шитов, 12 (2:0). Дав.Кобесов, 51 (2:1). Машуков, 61 (2:2). Воропаев, 90 (3:2).

«Спартак-2»: Акмурзин, Петрунин, Воропаев, Гапонов, Литвинов, Денисов, Сунгатулин, Маркитесов, Мельников (Вит.Шитов, 80), Оганесян (Данилин, 88), Влад.Шитов (Голятов, 90+1).

«Алания»: Томаев, Шавлохов, Кочиев, Сосранов (Бутаев, 57), Засеев (Дав.Кобесов, 46), Хабалов, Цараев, Магомедов, Хосонов (Гурциев, 46), Гиоргобиани (Хадарцев, 68), Хубулов (Машуков, 46).

Предупреждения: Маркитесов, 3. Кочиев, 26. Воропаев, 30. Цараев, 47. Сосранов, 57. Хабалов, 74. Литвинов, 90+1.

Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

15 августа. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«В Токио мы шумели громче, чем другие, несмотря на травлю». Нагорный — об Играх-2020
«Тоттенхэм» без Кейна нанес поражение «Манчестер Сити»
«Алекперов сказал мне: «Потерпи, Федун наиграется». С тех пор прошло 16 лет». Большое интервью бывшего гендиректора «Спартака» Юрия Первака
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд