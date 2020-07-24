Омский «Иртыш» будет проводить домашние матчи в Подмосковье

Новичок ФНЛ «Иртыш» из Омска начнет сезон-2020/21 в подмосковном Домодедове, сообщает ngs55.ru. Домашней ареной команды станет стадион «Авангард». Арена открыта в 2007 году, ее вместимость составляет 5500 зрителей.

Кроме «Иртыша», свои матчи на этом стадионе будет проводить еще один новичок ФНЛ — московский «Велес».

Ранее «Иртышом» рассматривался стадион в Тюмени, но от него пришлось отказаться из-за ситуации с пандемией коронавируса в регионе. Домашняя арена команды — манеж «Красная звезда» — сейчас находится на реконструкции. После замены покрытия команда планирует вернуться в Омск.

— Изначально мы заявляли, что первые пять-шесть домашних матчей планируется провести в Тюмени. Но в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией мы изменили решение. В Тюмени, как и в Омске, соответствующие службы на данный момент не разрешают проводить мероприятия с массовым скоплением зрителей. На этот случай прорабатывался вариант со стадионом «Авангард» в Домодедово. После ряда согласований, которые шли до самого последнего момента, было принято решение провести августовские домашние матчи в Подмосковье, — рассказал президент «Иртыша» Сергей Новиков.

В первом туре Олимп-ФНЛ-2020/21 «Иртыш» сыграет на стадионе «Авангард» с «Енисеем».