Олич назвал отличным решение "Торпедо" назначить Игнашевича

Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич похвалил "Торпедо", назначившее на пост главного тренера Сергея Игнашевича. В следующем сезоне столичный клуб будет выступать в Олимп-ФНЛ, это станет первым опытом самостоятельной тренерской работы для Игнашевича. Олич на данный момент входит в тренерский штаб сборной Хорватии.

- Это отличное решение "Торпедо". Он практически всю свою жизнь в футболе, - цитирует "РИА Новости" Олича. - Я знаю Игнашевича очень долго, если ты играешь почти до сорока лет, то последние 5-6 лет ты думаешь как тренер, и это нормально, что он практически сразу после окончания карьеры взял команду и тренирует ее.

Я не могу стать главным тренером пока только из-за того, что у нас нельзя быстро получить нужную лицензию. Мне надо четыре года отучиться, чтобы закончить курсы. Я могу быть главным тренером, но у меня нет такого права. Но я всем доволен, как закончится чемпионат Европы 2020 года, то подумаю о своей дальнейшей судьбе.