«Крылья Советов» обыграли «Нижний Новгород» и лидируют в ФНЛ
«Крылья Советов» выиграли у «Нижнего Новгорода» (1:0) в матче 27-го тура Олимп-ФНЛ.
Единственный мяч забил Роман Ежов. Обе команды имеют в активе по 58 очков. По дополнительным показателям «Крылья» идут первыми, а «Нижний Новгород» — вторым.
Олимп — ФНЛ
27-й тур
«Нижний Новгород» — «Крылья Советов» (Самара) — 0:1 (0:0)
Гол: Ежов, 77.
«Нижний Новгород»: Анисимов, Гоцук, Гогличидзе, Шумских, Маляров, Калинский, Сапета, Комолов (Ставпец, 86), Султонов (Горбунов, 69), Попов (Момо, 86), Сулейманов.
«Крылья Советов»: Ломаев, Божин, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Гацкан, Зиньковский (Кабутов, 87), Якуба (Витюгов, 90+2), Ежов (Полуяхтов, 90+4), Сергеев, Цыпченко (Голенков, 81).
Предупреждения: Сапета, 18. Якуба, 29. Калинский, 47. Гогличидзе, 76. Гацкан, 90+3.
Судья: Кукуляк (Калуга).
27 февраля. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».
«Спартак-2» (Москва) — «Динамо Бр» (Брянск) — 0:0
«Спартак-2»: Селихов, Воропаев, Дьяков, Миронов, Литвинов, Ташаев (Влад.Шитов, 46), Оганесян, Игнатов, Сунгатулин (Шильцов, 84), Денисов, Педро Роша.
«Динамо Бр»: Кузнецов, Луппа, Крючков, Васильев, Рухайя, Дрогунов (Радченко, 59), Пикатов (Агуреев, 72), Мараев, Баранов (Глушков, 86), Муромский (Сорокин, 89), Дибиргаджиев (Данилин, 59).
Предупреждения: Дибиргаджиев, 23. Ташаев, 44. Дрогунов, 53.
Судья: Низовцев (Нижний Новгород).
27 февраля. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
«Иртыш» (Омск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 (0:1)
Голы: Кленкин, 14 (0:1). Юшин, 54 (0:2). Стефанович, 58 (1:2).
«Иртыш»: Полетаев, Шакуро, Магадиев (Морозов, 86), Шмыков, Сычевой, Кротов (Бурюкин, 85), Стеклов (Пухов, 64), Киреев, Стефанович, Визнович (Коршунов, 73), Третьяков (Шлеермахер, 56).
«Нефтехимик»: Голубев, Калугин, Агапов, Ширяев, Первушин, Денисов, Уридия (Артемчук, 90+1), Петров (Хубаев, 79), Кленкин (Потапов, 88), Галиулин, Юшин (Шадрин, 78).
Предупреждения: Первушин, 18. Визнович, 26. Пухов, 76.
Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).
27 февраля. Омск. Стадион «МУ СК Красная Звезда».
«Велес» (Москва) — «Акрон» (Тольятти) — 1:1 (0:0)
Голы: Ботака-Иобома, 54 (1:0). Гогричиани, 88 (1:1).
«Велес»: Косаревский, Кахидзе, Котов (Вакулич, 90), Ботака-Иобома, Малания, Осипов, Галоян (Майга, 81), Фищенко, Чуканов (Боковой, 80), Федчук (Йосипой, 71), Прошляков (Баев, 46).
«Акрон»: Волков, Ятченко (Босов, 60), Чичерин, Литвин, Квеквескири (Эмини, 78), Нихаев (Гогричиани, 85), Чудин, Герюгов (Пьянченко, 66), Килин, Делькин (Гираев, 82), Майрович.
Предупреждения: Чичерин, 8. Прошляков, 17. Ботака-Иобома, 46.
Судья: Верулидзе (Владикавказ).
27 февраля. Домодедово. Стадион «Авангард».
«Алания» (Владикавказ) — «Томь» (Томск) — 2:3 (1:1)
Голы: Хосонов, 14 (1:0). Кривцов, 15 (1:1). Хубулов, 58 — с пенальти (2:1). Симонян, 75 (2:2). Пенчиков, 90+5 (2:3).
Нереализованный пенальти: Симонян, 62 (вратарь)
«Алания»: Солдатенко, Кочиев, Бутаев, Багаев, Качмазов, Засеев, Магомедов (Суанов, 79), Хугаев (Гиоргобиани, 55), Хосонов (Дзахов, 55), Хубулов (Гурциев, 66), Хадарцев (Машуков, 46).
«Томь»: Конюхов, Денисов, Евсеев, Синяк, Зуев, Симонян, Цикаридзе (Косарев, 40), Талалай (Пенчиков, 76), Кривцов, Файзуллин, Эннин.
Предупреждения: Засеев, 21. Эннин, 44. Хосонов, 45. Хугаев, 54. Симонян, 56. Кочиев, 60. Машуков, 70.
Удаление: Засеев, 40.
Судья: Чистяков (Азов).
27 февраля. Владикавказ. Стадион «Республиканский стадион Спартак».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю