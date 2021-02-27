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«Оренбург» дома уступил «Факелу»

14:58
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«Оренбург» проиграл «Факелу» (1:2) в матче 27-го тура Олимп ФНЛ. Хозяева с 54 очками занимают третье место в турнирной таблице. В параллельной игре «Волгарь» на выезде обыграл «Енисей» (4:1).

Олимп — ФНЛ

27-й тур

«Оренбург» — «Факел» (Воронеж) — 1:2 (1:1)

Голы: Разборов, 17 (0:1). Козлов, 31 (1:1). Дмитриев, 57 (1:2).

«Оренбург»: Климович, Ойеволе, А.П.Смирнов (Прудников, 82), Малых, Сиваков, Аюпов, Капленко (Ил.Воробьев, 73), Нойок, Палиенко (Эктов, 61), Козлов (Фамейе, 87), Дм.Воробьев.

«Факел»: Саутин, Зайцев, Пейчинович, Брызгалов, Акбашев (Яковлев, 86), Дмитриев, Мастерной, Замалиев, Никитин, Аппаев, Разборов (Максимов, 71).

Предупреждения: Малых, 26. Пейчинович, 33. Козлов, 34. Саутин, 80.

Удаление: Сиваков, 90+5.

Судья: Турбин (Дмитров).

27 февраля. Оренбург. Стадион «Газовик».

«Енисей» (Красноярск) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:4 (0:2)

Голы: Локтионов, 5 (0:1). Погосов, 36 (0:2). Юсупов, 55 (0:3). Лескано, 62 (1:3). Агаларов, 73 (1:4).

«Енисей»: Опарин, Сухомлинов, Рукас, Кичин, Марков (Абрамов, 71), Ланин, Лескано (Карпук, 84), Галимов (Билоног, 46), Зотов, Комков (Шаболин, 46), Иванов (Ломакин, 62).

«Волгарь»: Саганович, Бердников, Хомуха, Локтионов, Журавлев, Николаев, Полубояринов (Павлишин, 76), Болонин (Бутенко, 68), Мендель, Погосов (Емельянов, 80), Юсупов (Белоус, 83).

Предупреждения: Комков, 26. Бердников, 45. Болонин, 62. Зотов, 72. Кичин, 74. Агаларов, 90+3.

Судья: Сафьян (Москва).

27 февраля. Красноярск. Стадион «Манеж Футбол-Арена Енисей».

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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