«Чайка» забила пять мячей в ворота «Шинника»
В рамках 27-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ «Чайка» с крупным счетом победила «Шинник». Ярославцы в гостях уступили со счетом 1:5.
Олимп — ФНЛ
27-й тур
«Чайка» (Песчанокопское) — «Шинник» (Ярославль) — 5:1 (4:1)
Голы: Хозин, 9 (1:0). Алейников, 11 (2:0). Умаев, 25 (3:0). Самодин, 28 (3:1). Кулишев, 43 (4:1). Хозин, 64 (5:1).
«Чайка» (Песчанокопское): Филиппов, Хозин, Гаджибеков, Пискунов, Чочиев (Хохлачев, 69), Олейников (Безденежных, 59), Капленко (Карташов, 19), Савичев, Алейников (Бородин, 84), Умаев (Морозов, 71), Кулишев.
«Шинник» (Ярославль): Яшин, Козубаев, Щербаков (Игнатенко, 56), Самойлов, Носов, Зинков, Маляров (Каретник, 59. Сикоев, 74), Щадин (Низамутдинов, 46), Самсонов, Самодин (Дорофеев, 68), Гонгапшев.
Предупреждения: Хозин, 14. Пискунов, 32. Алейников, 37. Щербаков, 40. Маляров, 51. Носов, 52. Савичев, 55. Козубаев, 76. Игнатенко, 77. Самсонов, 89. Низамутдинов, 90+3.
Судья: Сухой (Люберцы).
27 февраля. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки».
«Текстильщик» (Иваново) — «Чертаново» (Москва) — 1:0 (0:0)
Гол: Сысуев, 73.
«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Обивалин, Фомин, Губочкин, Макушкин (Романенко, 47), Катрич, Сидоров (Хрипков, 88), Сысуев, Горюшкин, Агеев (Мосейчук, 65. Батов, 83), Бачинский (Каменщиков, 71).
«Чертаново» (Москва): Абаев, Ляхов, Кутин, Никитенков, Гудков, Першин, Герчиков, Молтенинов, Завезен, Канищев (Мелехов, 82), Пиняев (Надольский, 78).
Предупреждения: Никитенков, 10. Макушкин, 12. Фомин, 21. Агеев, 45. Кутин, 45+1. Каменщиков, 90+2.
Судья: Силантьев (Самара).
27 февраля. Иваново. Стадион «Текстильщик».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/
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