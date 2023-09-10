«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Волгарем»

«СКА-Хабаровск» на своем поле сыграл вничью с «Волгарем» в матче 9-го тура Первой лиги — 1:1.

У хозяев забил Саид Алиев (с пенальти), у гостей отличился Кирилл Косарев.

«СКА-Хабаровск» занимает 9-е место в турнирной таблице Первой лиги с 12 очками, «Волгарь» идет на последней, 18-й строчке с 3 очками.