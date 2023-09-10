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«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Волгарем»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«СКА-Хабаровск» на своем поле сыграл вничью с «Волгарем» в матче 9-го тура Первой лиги — 1:1.

У хозяев забил Саид Алиев (с пенальти), у гостей отличился Кирилл Косарев.

«СКА-Хабаровск» занимает 9-е место в турнирной таблице Первой лиги с 12 очками, «Волгарь» идет на последней, 18-й строчке с 3 очками.

Россия. ФНЛ. 9-й тур
10 сент, 08:00. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
1:1
Волгарь

Футбол
Первая лига
ФК Волгарь
ФК СКА-Хабаровск
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0
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 И В Н П +/- О
1
 Алания 8 6 1 1 11-4 19
2
 Сокол 9 5 2 2 9-9 17
3
 Шинник 9 5 1 3 11-10 16
4
 Акрон 8 4 2 2 14-6 14
5
 Тюмень 8 4 1 3 12-8 13
6
 КАМАЗ 9 3 4 2 7-7 13
7
 Родина 8 3 3 2 13-7 12
8
 Динамо Мх 8 3 3 2 6-4 12
9
 СКА-Хаб. 9 3 3 3 9-9 12
10
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11
 Торпедо 8 3 2 3 8-9 11
12
 Енисей 8 3 1 4 11-11 10
13
 Арсенал 8 2 4 2 7-9 10
14
 Ленинградец 8 2 4 2 5-8 10
15
 Черноморец 9 1 7 1 6-6 10
16
 Нефтехимик 9 2 1 6 7-14 7
17
 Кубань 9 1 2 6 5-11 5
18
 Волгарь 9 0 3 6 7-16 3
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9.09 16:00
Сокол – КАМАЗ
 1 : 1
9.09 17:00
Шинник – Черноморец
 2 : 1
9.09 18:00
Нефтехимик – Кубань
 2 : 1
10.09 08:00
СКА-Хаб. – Волгарь
 1 : 1
10.09 13:30
Енисей – Родина
 - : -
10.09 18:00
Алания – Тюмень
 - : -
10.09 18:00
Ленинградец – Динамо Мх
 - : -
11.09 16:30
Арсенал – Химки
 - : -
11.09 19:30
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