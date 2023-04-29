«Балтика» не смогла обыграть «Нефтехимик» в матче первой лиги

«Нефтехимик» и «Балтика» сыграли вничью в матче 29-го тура первой лиги — 0:0.

Калининградцы набрали 58 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице. Нижнекамцы с 40 очками идут седьмыми.

В следующем туре «Балтика» примет на своем поле «Кубань», «Нефтехимик» сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо».