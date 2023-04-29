«Балтика» не смогла обыграть «Нефтехимик» в матче первой лиги
«Нефтехимик» и «Балтика» сыграли вничью в матче 29-го тура первой лиги — 0:0.
Калининградцы набрали 58 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице. Нижнекамцы с 40 очками идут седьмыми.
В следующем туре «Балтика» примет на своем поле «Кубань», «Нефтехимик» сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|29
|15
|13
|1
|49-25
|58
|
2
|Рубин
|29
|15
|11
|3
|46-25
|56
|
3
|Алания
|28
|13
|9
|6
|44-30
|48
|
4
|Енисей
|29
|11
|12
|6
|35-30
|45
|
5
|Волгарь
|29
|11
|11
|7
|35-28
|44
|
6
|Динамо Мх
|29
|10
|11
|8
|21-20
|41
|
7
|Нефтехимик
|29
|10
|10
|9
|27-24
|40
|
8
|Родина
|29
|10
|9
|10
|32-34
|39
|
9
|КАМАЗ
|29
|9
|11
|9
|32-31
|38
|
10
|Арсенал
|28
|10
|7
|11
|33-34
|37
|
11
|Шинник
|29
|10
|7
|12
|32-35
|37
|
12
|СКА-Хаб.
|29
|9
|10
|10
|42-37
|37
|
13
|Акрон
|29
|7
|15
|7
|29-32
|36
|
14
|Кубань
|29
|8
|9
|12
|32-33
|33
|
15
|Велес
|29
|8
|5
|16
|29-45
|29
|
16
|Уфа
|29
|6
|8
|15
|27-38
|26
|
17
|Волга
|29
|5
|11
|13
|21-37
|26
|
18
|Краснодар-2
|29
|5
|7
|17
|18-46
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|28.04
|16:00
|
Уфа – Динамо Мх
|0 : 0
|29.04
|13:00
|
Енисей – Родина
|0 : 1
|29.04
|14:00
|
Велес – Шинник
|1 : 1
|29.04
|16:00
|
Кубань – Акрон
|1 : 1
|29.04
|16:00
|
Волга – Краснодар-2
|1 : 0
|29.04
|17:00
|
КАМАЗ – Волгарь
|2 : 2
|29.04
|17:30
|
Нефтехимик – Балтика
|0 : 0
|29.04
|18:00
|
Рубин – СКА-Хаб.
|3 : 1
|1.05
|14:30
|
Алания – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|10
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|9
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|27
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|26
|1
|9
Новости