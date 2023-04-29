КАМАЗ в концовке упустил победу над «Волгарем» в первой лиге
КАМАЗ дома сыграл вничью с «Волгарем» в матче 29-го тура первой лиги — 2:2.
Голы в составе победителей забили Артур Арустамян и Ильнур Бадртдинов. За проигравшую команду дубль оформил Данила Смирнов. Второй гол он забил на 89-й минуте.
КАМАЗ занимает девятое место в таблице первой лиги с 38 очками. «Вогларь» идет на 5-й строчке (44).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|29
|15
|13
|1
|49-25
|58
|
2
|Рубин
|29
|15
|11
|3
|46-25
|56
|
3
|Алания
|28
|13
|9
|6
|44-30
|48
|
4
|Енисей
|29
|11
|12
|6
|35-30
|45
|
5
|Волгарь
|29
|11
|11
|7
|35-28
|44
|
6
|Динамо Мх
|29
|10
|11
|8
|21-20
|41
|
7
|Нефтехимик
|29
|10
|10
|9
|27-24
|40
|
8
|Родина
|29
|10
|9
|10
|32-34
|39
|
9
|КАМАЗ
|29
|9
|11
|9
|32-31
|38
|
10
|Арсенал
|28
|10
|7
|11
|33-34
|37
|
11
|Шинник
|29
|10
|7
|12
|32-35
|37
|
12
|СКА-Хаб.
|29
|9
|10
|10
|42-37
|37
|
13
|Акрон
|29
|7
|15
|7
|29-32
|36
|
14
|Кубань
|29
|8
|9
|12
|32-33
|33
|
15
|Велес
|29
|8
|5
|16
|29-45
|29
|
16
|Уфа
|29
|6
|8
|15
|27-38
|26
|
17
|Волга
|29
|5
|11
|13
|21-37
|26
|
18
|Краснодар-2
|29
|5
|7
|17
|18-46
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|28.04
|16:00
|
Уфа – Динамо Мх
|0 : 0
|29.04
|13:00
|
Енисей – Родина
|0 : 1
|29.04
|14:00
|
Велес – Шинник
|1 : 1
|29.04
|16:00
|
Кубань – Акрон
|1 : 1
|29.04
|16:00
|
Волга – Краснодар-2
|1 : 0
|29.04
|17:00
|
КАМАЗ – Волгарь
|2 : 2
|29.04
|17:30
|
Нефтехимик – Балтика
|0 : 0
|29.04
|18:00
|
Рубин – СКА-Хаб.
|3 : 1
|1.05
|14:30
|
Алания – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|10
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|9
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|27
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|26
|1
|9
Новости