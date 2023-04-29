КАМАЗ в концовке упустил победу над «Волгарем» в первой лиге

КАМАЗ дома сыграл вничью с «Волгарем» в матче 29-го тура первой лиги — 2:2.

Голы в составе победителей забили Артур Арустамян и Ильнур Бадртдинов. За проигравшую команду дубль оформил Данила Смирнов. Второй гол он забил на 89-й минуте.

КАМАЗ занимает девятое место в таблице первой лиги с 38 очками. «Вогларь» идет на 5-й строчке (44).